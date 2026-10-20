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У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом

Київ • УНН

 • 4650 перегляди

В Осло Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом. Наступного дня посланець США вирушить до росії.

У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом
Фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Норвегії, розпочав переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Видання зауважує, що зустріч Віткоффа і Зеленського відбувається у вирішальний момент: напруженість у відносинах між США та Україною посилюється після того, як український лідер заявив, що США обмежили обмін розвідувальною інформацією.

У Норвегії розпочалась зустріч Володимира Зеленського і Стівена Віткоффа. Фото: Sky News

В Осло Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Раніше сьогодні, спілкуючись із журналістами під час поїздки до Індії, державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США приховують розвідувальну інформацію.

Рубіо запевнив Зеленського: Трамп не віддавав наказів, щоб завдати шкоди Україні - Axios20.10.26, 16:01 • 7682 перегляди

"Це просто неправда", — заявив він.

Як повідомляє газета The New York Times, завтра Віткофф вирушить до росії для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Йонас Гахр Сторе
Марко Рубіо
The New York Times
Александр Стубб
Осло
Індія
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки