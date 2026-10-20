У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом
Київ • УНН
В Осло Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом. Наступного дня посланець США вирушить до росії.
Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Норвегії, розпочав переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Видання зауважує, що зустріч Віткоффа і Зеленського відбувається у вирішальний момент: напруженість у відносинах між США та Україною посилюється після того, як український лідер заявив, що США обмежили обмін розвідувальною інформацією.
В Осло Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Раніше сьогодні, спілкуючись із журналістами під час поїздки до Індії, державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США приховують розвідувальну інформацію.
Рубіо запевнив Зеленського: Трамп не віддавав наказів, щоб завдати шкоди Україні - Axios20.10.26, 16:01 • 7682 перегляди
"Це просто неправда", — заявив він.
Як повідомляє газета The New York Times, завтра Віткофф вирушить до росії для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.