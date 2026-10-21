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Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 11963 перегляди

кирило дмитрієв поширив заяву Трампа про серйозні наслідки для Зеленського за відмову завершити війну. Це сталося перед переговорами США і росії.

Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війни

Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв поширив заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив Володимиру Зеленському серйозними наслідками, якщо той не захоче завершити війну. російський посадовець опублікував фрагмент пресконференції американського лідера, підтримавши увагу до його вимог на адресу Києва, пише УНН.

Деталі

На оприлюдненому відео Трамп заявляє, що саме Україна повинна прагнути припинення війни з росією. При цьому він попередив Зеленського про негативні наслідки, якщо український президент не погодиться на її завершення.

Україна повинна сама захотіти завершити цю війну. Зеленський повинен захотіти її завершити. І якщо він цього не зробить, думаю, наслідки будуть дуже поганими

– заявив Трамп.

дмитрієв поширив заяву на тлі переговорів США з Україною

Підхопивши слова американського президента, дмитрієв фактично привернув увагу до його тиску на українське керівництво. Водночас у наведеному повідомленні російський представник не озвучив власних умов завершення війни.

Трамп також поскаржився на витрати Вашингтона, заявивши, що США надали Україні сотні мільярдів доларів, але натомість отримали лише високі ціни на дизельне пальне.

Заяви пролунали під час переговорів американських представників із Зеленським у Норвегії. Після зустрічі український президент повідомив, що спецпосланець США Стів Віткофф повезе до москви документ із різними варіантами гарантій безпеки.

Очікується, що Віткофф обговорить ці пропозиції з путіним. Таким чином, поширення дмитрієвим погроз Трампа відбулося безпосередньо перед новим етапом американсько-російських переговорів щодо війни в Україні.

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Степан Гафтко

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