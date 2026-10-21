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The Washington Post
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Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощ

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

Дональд Трамп заявив, що дощ розмив поля й зупинив російські танки під Києвом у 2022 році. Доказів рекордних опадів він не навів.

Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощ

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська армія не змогла швидко захопити Київ на початку повномасштабного вторгнення через сильний дощ, який нібито перетворив українські поля на болото. Таку версію подій американський лідер озвучив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, у ніч перед початком російського вторгнення в Україну нібито пройшов найсильніший за останні 10 років дощ. Через це ґрунт настільки розмок, що російська бронетехніка почала грузнути під час просування до української столиці.

Американський президент також висловив переконання, що російські війська мали без особливих труднощів захопити Київ. Однак, за його версією, реалізації цього плану завадили не лише погодні умови, а й помилки російського командування.

Трамп звинуватив російського генерала у провалі наступу

Зокрема, Трамп розкритикував рішення одного з російських генералів, який, за його словами, наказав танковим підрозділам залишити автомобільну трасу та рухатися через поля.

Американський лідер назвав цього генерала "дурним", стверджуючи, що саме його рішення призвело до застрягання російської бронетехніки в розмоклому ґрунті.

Водночас Трамп не навів доказів того, що напередодні вторгнення в Україні справді випала рекордна за 10 років кількість опадів. Також він не уточнив, якого саме російського генерала мав на увазі.

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські війська намагалися захопити Київ, однак українські Сили оборони зірвали наступ. Наприкінці березня та на початку квітня російська армія відступила з північних областей України.

Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом20.10.26, 23:12 • 10343 перегляди

Степан Гафтко

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