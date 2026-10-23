Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – Венс

Спецпосланець президента США Стів Віткофф оптимістично налаштований щодо можливості відновлення мирних переговорів між Україною та росією. Київ і москва погодилися повернутися за стіл переговорів, однак між сторонами залишаються суттєві розбіжності. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише УНН.

За словами Венса, американська сторона зараз працює над перезапуском переговорного процесу. Водночас він визнав, що досягти мирної угоди поки не вдалося через розбіжності в позиціях України та росії.

Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться

За словами Венса, останніми днями Віткофф провів переговори з українським і російським керівництвом та зміг відновити дипломатичний процес.

Він налаштований оптимістично. Суть таких переговорів у тому, що ви робите спробу, дивитеся, наскільки далеко можете просунутися, а потім повертаєтеся до цього знову. Іноді це спрацьовує, іноді – ні