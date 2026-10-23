Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – Венс
Київ • УНН
США працюють над перезапуском переговорів України та росії. Венс заявив, що Віткофф оптимістично оцінює дипломатичний процес.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф оптимістично налаштований щодо можливості відновлення мирних переговорів між Україною та росією. Київ і москва погодилися повернутися за стіл переговорів, однак між сторонами залишаються суттєві розбіжності. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише УНН.
Деталі
За словами Венса, американська сторона зараз працює над перезапуском переговорного процесу. Водночас він визнав, що досягти мирної угоди поки не вдалося через розбіжності в позиціях України та росії.
Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться
США намагаються відновити переговорний процес
За словами Венса, останніми днями Віткофф провів переговори з українським і російським керівництвом та зміг відновити дипломатичний процес.
Він налаштований оптимістично. Суть таких переговорів у тому, що ви робите спробу, дивитеся, наскільки далеко можете просунутися, а потім повертаєтеся до цього знову. Іноді це спрацьовує, іноді – ні
Раніше Віткофф повідомив, що після зустрічей із Президентом України Володимиром Зеленським в Осло та володимиром путіним у санкт-петербурзі сторони планують продовжити тристоронні переговори на технічному рівні.
Водночас конкретну дату наступного раунду переговорів поки не узгодили. Україна виступає за їх якнайшвидше проведення.
Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський22.10.26, 23:13 • 1426 переглядiв