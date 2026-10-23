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Виткофф оптимистично оценивает перспективы переговоров Украины и России — Вэнс

Киев • УНН

 • 780 просмотра

США работают над перезапуском переговоров Украины и России. Вэнс заявил, что Виткофф оптимистично оценивает дипломатический процесс.

Виткофф оптимистично оценивает перспективы переговоров Украины и России — Вэнс

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оптимистично настроен относительно возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. Киев и Москва согласились вернуться за стол переговоров, однако между сторонами сохраняются существенные разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет УНН.

Детали

По словам Вэнса, американская сторона сейчас работает над перезапуском переговорного процесса. Вместе с тем он признал, что достичь мирного соглашения пока не удалось из-за расхождений в позициях Украины и России.

Причина, по которой мы до сих пор не заключили мирное соглашение, заключается в том, что их позиции по некоторым деталям этих переговоров слишком сильно расходятся

— отметил вице-президент США.

США пытаются возобновить переговорный процесс

По словам Вэнса, в последние дни Уиткофф провел переговоры с украинским и российским руководством и смог возобновить дипломатический процесс.

Он настроен оптимистично. Суть таких переговоров в том, что вы делаете попытку, смотрите, насколько далеко можете продвинуться, а затем возвращаетесь к этому снова. Иногда это срабатывает, иногда — нет

— объяснил Вэнс в интервью Forbes.

Ранее Уиткофф сообщил, что после встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло и владимиром путиным в санкт-петербурге стороны планируют продолжить трехсторонние переговоры на техническом уровне.

Вместе с тем конкретную дату следующего раунда переговоров пока не согласовали. Украина выступает за их скорейшее проведение.

Украина готова к переговорам на саммите G20, но сигналов от США ещё не получала — Зеленский22.10.26, 23:13 • 1438 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Джей Ди Вэнс
Forbes
Осло
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина