Виткофф оптимистично оценивает перспективы переговоров Украины и России — Вэнс

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оптимистично настроен относительно возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. Киев и Москва согласились вернуться за стол переговоров, однако между сторонами сохраняются существенные разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет УНН.

Детали

По словам Вэнса, американская сторона сейчас работает над перезапуском переговорного процесса. Вместе с тем он признал, что достичь мирного соглашения пока не удалось из-за расхождений в позициях Украины и России.

Причина, по которой мы до сих пор не заключили мирное соглашение, заключается в том, что их позиции по некоторым деталям этих переговоров слишком сильно расходятся — отметил вице-президент США.

США пытаются возобновить переговорный процесс

По словам Вэнса, в последние дни Уиткофф провел переговоры с украинским и российским руководством и смог возобновить дипломатический процесс.

Он настроен оптимистично. Суть таких переговоров в том, что вы делаете попытку, смотрите, насколько далеко можете продвинуться, а затем возвращаетесь к этому снова. Иногда это срабатывает, иногда — нет — объяснил Вэнс в интервью Forbes.

Ранее Уиткофф сообщил, что после встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло и владимиром путиным в санкт-петербурге стороны планируют продолжить трехсторонние переговоры на техническом уровне.

Вместе с тем конкретную дату следующего раунда переговоров пока не согласовали. Украина выступает за их скорейшее проведение.

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