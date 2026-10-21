Зеленський не чекатиме Віткоффа в Осло після зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський у столиці Норвегії 21 жовтня заявив, що не чекає в Осло на посланця США Стіва Віткоффа, який зустрівся у середу з главою кремля володимиром путіним. У коментарі PAP Глава держави додав, що інформацію про результати зустрічі американського спецпосланця з путіним отримає в аеропорту Гардермуен прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише УНН.

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Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати. Йонас (прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре – ред.) має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт - відповів Зеленський на запитання, чи збирається він чекати в Норвегії на повернення американського спецпосланця з санкт-петербурга.

Раніше Стьоре заявив, що після зустрічі з путіним у середу американський спецпосланець знову зупиниться в Осло. Там він має повідомити про результати переговорів у санкт-петербурзі.

Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, щоб представити путіну мирні пропозиції, які обговорювалися у вівторок, 20 жовтня, в Осло. Вони стосуються, зокрема, гарантій безпеки для України після завершення війни з росією та майбутніх відносин України з НАТО, пише видання.

У столиці Норвегії Зеленський провів переговори з Віткоффом, президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Стьоре, а також дистанційно поспілкувався з посланцем США Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Американський спецпосланець має представити російській стороні в середу узгоджені пропозиції. Зеленський також запропонував провести тристоронню зустріч лідерів України, Сполучених Штатів і росії, присвячену найбільш спірним питанням майбутньої мирної угоди.

Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі - перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни