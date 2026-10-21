Зеленський не чекатиме Віткоффа в Осло після зустрічі з путіним

$45.080.0850.530.00
ukenru
13:59 • 3668 перегляди
рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль
13:45 • 8366 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України
Ексклюзив
13:29 • 6900 перегляди
Українська авіакомпанія "Константа" виграла суд проти росії на майже 30 млн грн за знищене майно
13:17 • 3460 перегляди
У Нацбанку відреагували на чутки про відставку Андрія Пишного
12:16 • 14095 перегляди
Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
10:30 • 17404 перегляди
Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"
09:53 • 24221 перегляди
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп
21 жовтня, 08:17 • 28019 перегляди
Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії
21 жовтня, 07:45 • 23139 перегляди
НАБУ підтвердило обшуки у НБУ та "співробітника"
21 жовтня, 07:02 • 24537 перегляди
Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
79%
759мм
Популярнi новини
Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters21 жовтня, 04:58 • 8134 перегляди
У Києві через ранкову атаку рф двоє загиблих, є аварійні відключенняPhoto21 жовтня, 05:53 • 6446 перегляди
Рубіо розкрив деталі про переговори Віткоффа у рф і щодо Маска та Starlink для України21 жовтня, 06:18 • 24880 перегляди
путін грає Трампом, відвертаючи підтримку України - сенатор-республіканець США Тілліс21 жовтня, 07:20 • 5348 перегляди
Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії МаскаVideo09:30 • 14820 перегляди
Публікації
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України13:45 • 8276 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 48041 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 55002 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 62608 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 56761 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Андрій Пишний
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Осло
Норвегія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 43204 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки21 жовтня, 02:05 • 42145 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком21 жовтня, 01:05 • 38709 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo21 жовтня, 00:06 • 36412 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів20 жовтня, 23:06 • 37234 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Зеленський не чекатиме Віткоффа в Осло після зустрічі з путіним

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Зеленський заявив, що не чекатиме Стіва Віткоффа в Осло. Результати його переговорів із путіним отримає прем’єр Норвегії.

Зеленський не чекатиме Віткоффа в Осло після зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський у столиці Норвегії 21 жовтня заявив, що не чекає в Осло на посланця США Стіва Віткоффа, який зустрівся у середу з главою кремля володимиром путіним. У коментарі PAP Глава держави додав, що інформацію про результати зустрічі американського спецпосланця з путіним отримає в аеропорту Гардермуен прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише УНН.

Деталі

Я не чекаю на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати. Йонас (прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре – ред.) має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт

- відповів Зеленський на запитання, чи збирається він чекати в Норвегії на повернення американського спецпосланця з санкт-петербурга.

Раніше Стьоре заявив, що після зустрічі з путіним у середу американський спецпосланець знову зупиниться в Осло. Там він має повідомити про результати переговорів у санкт-петербурзі.

Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, щоб представити путіну мирні пропозиції, які обговорювалися у вівторок, 20 жовтня, в Осло. Вони стосуються, зокрема, гарантій безпеки для України після завершення війни з росією та майбутніх відносин України з НАТО, пише видання.

У столиці Норвегії Зеленський провів переговори з Віткоффом, президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Стьоре, а також дистанційно поспілкувався з посланцем США Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Американський спецпосланець має представити російській стороні в середу узгоджені пропозиції. Зеленський також запропонував провести тристоронню зустріч лідерів України, Сполучених Штатів і росії, присвячену найбільш спірним питанням майбутньої мирної угоди.

Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі - перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни21.10.26, 12:40 • 4016 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Александр Стубб
НАТО
Осло
Дональд Трамп
Фінляндія
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна