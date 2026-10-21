Зеленский не будет ждать Уиткоффа в Осло после встречи с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в столице Норвегии 21 октября заявил, что не ждет в Осло посланника США Стива Уиткоффа, который встретился в среду с главой кремля владимиром путиным. В комментарии PAP Глава государства добавил, что информацию о результатах встречи американского спецпосланника с путиным в аэропорту Гардермуэн получит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, пишет УНН.

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Я не жду Уиткоффа в Осло. Мы должны двигаться дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас (премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре — ред.) должен встретиться с американским спецпосланником. Мы постоянно поддерживаем контакт - ответил Зеленский на вопрос, собирается ли он ждать в Норвегии возвращения американского спецпосланника из санкт-петербурга.

Ранее Стёре заявил, что после встречи с путиным в среду американский спецпосланник снова остановится в Осло. Там он должен сообщить о результатах переговоров в санкт-петербурге.

Стив Виткофф отправился в санкт-петербург, чтобы представить путину мирные предложения, которые обсуждались во вторник, 20 октября, в Осло. Они касаются, в частности, гарантий безопасности для Украины после завершения войны с россией и будущих отношений Украины с НАТО, пишет издание.

В столице Норвегии Зеленский провел переговоры с Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре, а также дистанционно пообщался с посланником США Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Американский спецпосланник должен представить российской стороне в среду согласованные предложения. Зеленский также предложил провести трехстороннюю встречу лидеров Украины, Соединенных Штатов и россии, посвященную наиболее спорным вопросам будущего мирного соглашения.

Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны