Зеленский не будет ждать Уиткоффа в Осло после встречи с путиным
Киев • УНН
Зеленский заявил, что не будет ждать Стива Уиткоффа в Осло. Результаты его переговоров с путиным получит премьер-министр Норвегии.
Президент Украины Владимир Зеленский в столице Норвегии 21 октября заявил, что не ждет в Осло посланника США Стива Уиткоффа, который встретился в среду с главой кремля владимиром путиным. В комментарии PAP Глава государства добавил, что информацию о результатах встречи американского спецпосланника с путиным в аэропорту Гардермуэн получит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, пишет УНН.
Детали
Я не жду Уиткоффа в Осло. Мы должны двигаться дальше. Мы должны возвращаться в Украину. Посмотрим, какими будут результаты. Йонас (премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре — ред.) должен встретиться с американским спецпосланником. Мы постоянно поддерживаем контакт
Ранее Стёре заявил, что после встречи с путиным в среду американский спецпосланник снова остановится в Осло. Там он должен сообщить о результатах переговоров в санкт-петербурге.
Стив Виткофф отправился в санкт-петербург, чтобы представить путину мирные предложения, которые обсуждались во вторник, 20 октября, в Осло. Они касаются, в частности, гарантий безопасности для Украины после завершения войны с россией и будущих отношений Украины с НАТО, пишет издание.
В столице Норвегии Зеленский провел переговоры с Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре, а также дистанционно пообщался с посланником США Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.
Американский спецпосланник должен представить российской стороне в среду согласованные предложения. Зеленский также предложил провести трехстороннюю встречу лидеров Украины, Соединенных Штатов и россии, посвященную наиболее спорным вопросам будущего мирного соглашения.
Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21.10.26, 12:40 • 4170 просмотров