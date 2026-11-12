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У Норвегії заявили про зростання загрози російських диверсій - які об'єкти можуть опинитись під ударом

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Норвезька PST очікує зростання загрози російських диверсій у 2026 році. Ймовірні цілі — оборонні підприємства та енергетична інфраструктура.

У Норвегії заявили про зростання загрози російських диверсій - які об'єкти можуть опинитись під ударом

У четвер норвезька служба безпеки (PST) заявила, що є вагомі підстави очікувати, що російські спецслужби здійснять диверсії в Норвегії протягом наступного року. У відомстві також зазначили, що загроза диверсій суттєво зросла з огляду на перспективу 2026 року, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що питання гібридної війни та диверсій на території Європи знову опинилося в центрі уваги після того, як у вересні Німеччина звинуватила росію в спробі атаки за допомогою безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле. Це спонукало країни-члени Європейського Союзу закликати до запровадження нових санкцій проти росії.

У заяві PST зазначається, що в Норвегії найбільш імовірними цілями є підприємства оборонної промисловості, оборонні компанії, а також фірми, що надають їм послуги.

Під ударом також можуть опинитися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні споруди.

У PST повідомили, що наразі не зафіксовано жодних спроб здійснення диверсій проти норвезьких об'єктів.

"Водночас PST відомо, що суб'єкти, пов'язані з російськими спецслужбами, проводили розвідку інфраструктури та потенційних цілей у Норвегії", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

За даними ЗМІ, москва неодноразово заперечувала свою причетність до диверсій або операцій у межах гібридної війни. Посольство росії в Осло не надало оперативної відповіді на прохання про коментар.

Антоніна Туманова

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