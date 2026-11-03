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Fox News
The Guardian
Техніка
NASAMS

Норвегія посилить військову присутність біля кордону з росією та розгорне сенсори NASAMS

Київ • УНН

 • 852 перегляди

До 2026 року у Фіннмарку розмістять понад 30 військових і сенсори NASAMS для виявлення дронів. Уряд не фіксує нової загрози.

Норвегія посилить військову присутність біля кордону з росією та розгорне сенсори NASAMS

Норвегія посилить військову присутність у прикордонному регіоні Фіннмарк та розгорне систему виявлення безпілотників поблизу російського кордону. До кінця 2026 року в регіоні розмістять понад 30 додаткових військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише УНН.

Деталі

У місті Кіркенес, розташованому неподалік кордону з рф, норвезькі військові встановлять спеціальні сенсори системи NASAMS. Вони дозволять своєчасно виявляти безпілотники та відстежувати їхнє переміщення у прикордонному повітряному просторі.

Додатковий підрозділ увійде до складу гарнізону Сер-Варангер. Військові також відпрацьовуватимуть оперативне перекидання особового складу та техніки.

У Норвегії пояснили причини посилення оборони

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив, що рішення має превентивний характер і не пов'язане з появою нової конкретної загрози.

За його словами, випадки відхилення безпілотників від маршруту в інших європейських країнах демонструють необхідність посилення контролю за повітряним простором.

Досвід України показує, наскільки важливо мати чітке уявлення про ситуацію та отримувати ранні попередження. Ці сенсори посилять наші можливості виявлення дронів у Фіннмарку

– заявив Сандвік.

Водночас у норвезькому уряді підкреслили, що наразі не фіксують підвищеної повітряної загрози для країни. Військові координуватимуть роботу з поліцією, яка відповідає за запобігання незаконним польотам безпілотників.

Прем’єр Норвегії спростував повідомлення FT про "історичну лекцію" путіна під час розмови29.10.26, 14:13 • 4660 переглядiв

Степан Гафтко

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NASAMS
Норвегія
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