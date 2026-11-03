Норвегия усилит военное присутствие у границы с Россией и развернёт сенсоры NASAMS

Норвегия усилит военное присутствие в приграничном регионе Финнмарк и развернет систему обнаружения беспилотников возле российской границы. До конца 2026 года в регионе разместят более 30 дополнительных военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет УНН.

Детали

В городе Киркенес, расположенном неподалеку от границы с рф, норвежские военные установят специальные сенсоры системы NASAMS. Они позволят своевременно обнаруживать беспилотники и отслеживать их перемещение в приграничном воздушном пространстве.

Дополнительное подразделение войдет в состав гарнизона Сер-Варангер. Военные также будут отрабатывать оперативную переброску личного состава и техники.

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Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что решение носит превентивный характер и не связано с появлением новой конкретной угрозы.

По его словам, случаи отклонения беспилотников от маршрута в других европейских странах демонстрируют необходимость усиления контроля за воздушным пространством.

Опыт Украины показывает, насколько важно иметь четкое представление о ситуации и получать ранние предупреждения. Эти сенсоры усилят наши возможности по обнаружению дронов в Финнмарке – заявил Сандвик.

В то же время в норвежском правительстве подчеркнули, что в настоящее время не фиксируют повышенной воздушной угрозы для страны. Военные будут координировать работу с полицией, которая отвечает за предотвращение незаконных полетов беспилотников.

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