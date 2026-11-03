Норвегия усилит военное присутствие у границы с Россией и развернёт сенсоры NASAMS

$45.530.1851.050.37
ukenru
22:16 • 2488 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
22:01 • 3790 просмотра
Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
21:43 • 4792 просмотра
Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
20:45 • 8634 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
20:31 • 9220 просмотра
НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
20:17 • 6612 просмотра
Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС
19:59 • 8548 просмотра
Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
18:43 • 12802 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 13479 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
17:47 • 14811 просмотра
Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за жестоких атак рф на украинцев3 ноября, 13:16 • 14711 просмотра
В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина3 ноября, 13:59 • 13678 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 27352 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский3 ноября, 15:05 • 12988 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке3 ноября, 15:23 • 12739 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 20835 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 27371 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 43629 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 64525 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 72668 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вигивский Иван Михайлович
Фридрих Мерц
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Швеция
Реклама
УНН Lite
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы22:05 • 842 просмотра
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 7026 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 31502 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 54954 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 48886 просмотра
Актуальное
Отопление
Фокс Ньюс
Хранитель
Техника
НАСАМС

Норвегия усилит военное присутствие у границы с Россией и развернёт сенсоры NASAMS

Киев • УНН

 • 944 просмотра

До 2026 года в Финнмарке разместят более 30 военнослужащих и сенсоры NASAMS для обнаружения дронов. Правительство не фиксирует новой угрозы.

Норвегия усилит военное присутствие у границы с Россией и развернёт сенсоры NASAMS

Норвегия усилит военное присутствие в приграничном регионе Финнмарк и развернет систему обнаружения беспилотников возле российской границы. До конца 2026 года в регионе разместят более 30 дополнительных военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет УНН.

Детали

В городе Киркенес, расположенном неподалеку от границы с рф, норвежские военные установят специальные сенсоры системы NASAMS. Они позволят своевременно обнаруживать беспилотники и отслеживать их перемещение в приграничном воздушном пространстве.

Дополнительное подразделение войдет в состав гарнизона Сер-Варангер. Военные также будут отрабатывать оперативную переброску личного состава и техники.

В Норвегии объяснили причины усиления обороны

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что решение носит превентивный характер и не связано с появлением новой конкретной угрозы.

По его словам, случаи отклонения беспилотников от маршрута в других европейских странах демонстрируют необходимость усиления контроля за воздушным пространством.

Опыт Украины показывает, насколько важно иметь четкое представление о ситуации и получать ранние предупреждения. Эти сенсоры усилят наши возможности по обнаружению дронов в Финнмарке

– заявил Сандвик.

В то же время в норвежском правительстве подчеркнули, что в настоящее время не фиксируют повышенной воздушной угрозы для страны. Военные будут координировать работу с полицией, которая отвечает за предотвращение незаконных полетов беспилотников.

Премьер-министр Норвегии опроверг сообщение FT об "исторической лекции" путина во время разговора29.10.26, 14:13 • 4662 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
НАСАМС
Норвегия
Украина