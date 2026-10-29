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Премьер-министр Норвегии опроверг сообщение FT об "исторической лекции" путина во время разговора

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Йонас Гар Стере опроверг, что путин почти весь разговор говорил об истории славян. Переговоры длились около 90 минут.

Премьер-министр Норвегии опроверг сообщение FT об "исторической лекции" путина во время разговора

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг сообщение Financial Times о том, что российский лидер владимир путин во время телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александером Стуббом почти всё время рассказывал об истории славян. Норвегия попросила издание исправить материал, однако редакция отказалась. Об этом сообщает TV2, пишет УНН.

Это неправда. И мы попросили Financial Times исправить эту информацию, поскольку она не соответствует действительности

- сказал Стёре.

По словам норвежского премьера, путин изложил собственное видение событий с 2014 года по сегодняшний день. Разговор продолжался около полутора часов — вместо запланированных менее 30 минут.

Стёре также опроверг, что российский президент занял большую часть времени разговора. По его словам, участники общались примерно одинаковое количество времени, в частности из-за необходимости перевода.

Financial Times опубликовала информацию о якобы исторической лекции со ссылкой на трёх анонимных источников. В то же время издание отказалось исправлять материал. Представитель газеты заявил VG, что редакция придерживается своей журналистской позиции.

По словам Стёре, целью разговора было изучить возможности деэскалации и создания европейского канала диалога с москвой. Он подчеркнул, что Норвегия и Финляндия как соседние с россией страны должны поддерживать прямую связь с Кремлём.

Стёре также объяснил, что выслушать позицию путина было необходимо для понимания подхода Кремля перед запланированными переговорами в Абу-Даби.

Путин полтора часа рассказывал об истории славян вместо обсуждения прекращения огня в Украине28.10.26, 03:56 • 17903 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Александр Стабб
Financial Times
Абу-Даби
Финляндия
Норвегия
Украина