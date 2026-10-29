Прем’єр Норвегії спростував повідомлення FT про "історичну лекцію" путіна під час розмови

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заперечив повідомлення Financial Times про те, що російський лідер володимир путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Александером Стуббом майже весь час розповідав про історію слов'ян. Норвегія попросила видання виправити матеріал, однак редакція відмовилася. Про це повідомляє TV2, пише УНН.

Це неправда. І ми попросили Financial Times виправити цю інформацію, адже вона не відповідає дійсності - сказав Стьоре.

За словами норвезького прем’єра, путін виклав власне бачення подій від 2014 року до сьогодні. Розмова тривала близько півтори години — замість запланованих менш ніж 30 хвилин.

Стьоре також заперечив, що російський президент зайняв більшу частину часу розмови. За його словами, учасники спілкувалися приблизно однакову кількість часу, зокрема через необхідність перекладу.

Financial Times опублікувала інформацію про нібито історичну лекцію з посиланням на трьох анонімних джерел. Водночас видання відмовилося виправляти матеріал. Представник газети заявив VG, що редакція залишається при своїй журналістській позиції.

За словами Стьоре, метою розмови було вивчити можливості деескалації та створення європейського каналу діалогу з москвою. Він наголосив, що Норвегія та Фінляндія як сусідні з росією країни мають підтримувати прямий зв’язок із Кремлем.

Стьоре також пояснив, що вислухати позицію путіна було необхідно для розуміння підходу Кремля перед запланованими переговорами в Абу-Дабі.

путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні