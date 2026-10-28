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Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией

Киев • УНН

 • 4932 просмотра

Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча Украины, россии и США может состояться уже 10 ноября или в первой половине месяца.

Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что важные переговоры с участием Украины и россии состоятся через несколько дней после промежуточных выборов в США. Об этом 28 октября сообщило издание The Sun, пишет УНН.

Подробности

Изначально их планировали на конец ноября, но "Зеленский заявил The Sun, что это может произойти уже 10 ноября", пишет издание.

В то же время в опубликованном видео интервью The Sun Президент указал, что встреча ожидается в первой половине ноября.

Надеюсь, у нас будет встреча, трехсторонняя встреча, это хорошо, в ноябре. Не знаю, надеюсь, что это будет первая половина ноября, не вторая, но посмотрим. Многое сейчас зависит от американских выборов. Ситуации на Ближнем Востоке

— сказал Зеленский.

Напомним

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, по данным СМИ, сказал, что переговоры в ОАЭ между россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Дональд Туск
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Польша