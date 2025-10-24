Кібератака на Jaguar Land Rover скоротила виробництво авто у Великій Британії на 27% - Sky News
Кібератака на Jaguar Land Rover спричинила п'ятитижневу зупинку виробництва, що призвело до скорочення загального виробництва автомобілів у Великій Британії на 27%. Збитки від атаки оцінюються в 1,9 млрд фунтів стерлінгів, що є найнижчим показником виробництва у вересні з 1952 року.
Через кібератаку на Jaguar Land Rover загальне виробництво автомобілів у Великій Британії скоротилось на 27%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
За даними Асоціації виробників і продавців автомобілів (SMMT) за вересень, загальна кількість автомобілів, що зійшли з конвеєра, включаючи легкові та вантажні автомобілі, впала ще більше - на 35,9%.
Основною причиною падіння виробництва стала п'ятитижнева зупинка виробництва на заводі Jaguar Land Rover через зловмисну кібератаку, тоді як інші автовиробники повідомили про зростання.
В результаті цього з кінця серпня до початку жовтня були зупинені конвеєри JLR у Вест-Мідлендсі та Халвуді на Мерсісайді. Впродовж цього часу не було виготовлено жодного автомобіля.
Наразі виробництво відновлено, однак, за оцінками органу безпеки Cyber Monitoring Centre, ця атака стала "найбільш збитковою з фінансової точки зору" в історії Великої Британії, завдавши збитків на суму 1,9 млрд фунтів стерлінгів.
Це найнижчий показник виробництва автомобілів у вересні в Великій Британії з 1952 року, включаючи період карантину через COVID-19.
