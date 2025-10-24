Кибератака на Jaguar Land Rover сократила производство авто в Великобритании на 27% - Sky News
Кибератака на Jaguar Land Rover вызвала пятинедельную остановку производства, что привело к сокращению общего производства автомобилей в Великобритании на 27%. Убытки от атаки оцениваются в 1,9 млрд фунтов стерлингов, что является самым низким показателем производства в сентябре с 1952 года.
Из-за кибератаки на Jaguar Land Rover общее производство автомобилей в Великобритании сократилось на 27%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным Ассоциации производителей и продавцов автомобилей (SMMT) за сентябрь, общее количество сошедших с конвейера автомобилей, включая легковые и грузовые автомобили, упало еще больше - на 35,9%.
Основной причиной падения производства стала пятинедельная остановка производства на заводе Jaguar Land Rover из-за злонамеренной кибератаки, тогда как другие автопроизводители сообщили о росте.
В результате этого с конца августа до начала октября были остановлены конвейеры JLR в Уэст-Мидлендсе и Халвуде на Мерсисайде. В течение этого времени не было произведено ни одного автомобиля.
Сейчас производство возобновлено, однако, по оценкам органа безопасности Cyber Monitoring Centre, эта атака стала "наиболее убыточной с финансовой точки зрения" в истории Великобритании, нанеся ущерб на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов.
Это самый низкий показатель производства автомобилей в сентябре в Великобритании с 1952 года, включая период карантина из-за COVID-19.
