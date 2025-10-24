$41.900.14
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Porsche AG зафиксировала квартальный убыток в истории как публичная компания, составивший 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала достиг 3,1 миллиарда евро. Причиной стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США.

Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям

Porsche AG зафиксировала первый квартальный убыток в своей истории как публичная компания – операционные потери достигли 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала составил 3,1 миллиарда евро (3,6 миллиарда долларов). Причиной падения стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спрос на электромобили Porsche в последнее время снизился, а проблемы с цепочками поставок усугубили слабые продажи на ключевых рынках. Из-за этого акции компании упали, а прогноз на 2025 год был снижен уже в четвертый раз в этом году. Третий квартал принес выручку в 8,7 миллиарда евро.

Кибератака на Jaguar Land Rover сократила производство авто в Великобритании на 27% - Sky News24.10.25, 16:40 • 1776 просмотров

В рамках реструктуризации Porsche пересмотрела планы по новым моделям: линейка больших внедорожников, которая должна была быть электрической, теперь будет выходить с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми агрегатами. Компания также обновила большинство членов совета директоров и активизировала сокращение расходов.

Ford ставит электропикап F-150 Lightning на паузу: сосредоточится на "более прибыльных" авто24.10.25, 13:05 • 2274 просмотра

Генеральный директор Оливер Блум передаст руководство Майклу Лейтерсу, бывшему руководителю McLaren Automotive, имеющему опыт в разработке внедорожников Macan и Cayenne. Лейтерс будет отвечать за запуск замены Macan с двигателем внутреннего сгорания, производство которой прекратится в следующем году.

Стратегия Porsche на рынке внедорожников является ключевой для США – ныне крупнейшего рынка компании. Отсутствие локального производства вынуждает импортировать автомобили из Европы, уплачивая 15% тарифов. Porsche также рассматривает возможность сборки одной из моделей в США, чтобы снизить затраты и усилить присутствие на рынке.

Ford создал электрический Bronco: что внутри07.10.25, 12:17 • 3274 просмотра

Степан Гафтко

