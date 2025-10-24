Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям
Porsche AG зафиксировала квартальный убыток в истории как публичная компания, составивший 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала достиг 3,1 миллиарда евро. Причиной стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США.
Porsche AG зафиксировала первый квартальный убыток в своей истории как публичная компания – операционные потери достигли 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала составил 3,1 миллиарда евро (3,6 миллиарда долларов). Причиной падения стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Спрос на электромобили Porsche в последнее время снизился, а проблемы с цепочками поставок усугубили слабые продажи на ключевых рынках. Из-за этого акции компании упали, а прогноз на 2025 год был снижен уже в четвертый раз в этом году. Третий квартал принес выручку в 8,7 миллиарда евро.
В рамках реструктуризации Porsche пересмотрела планы по новым моделям: линейка больших внедорожников, которая должна была быть электрической, теперь будет выходить с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми агрегатами. Компания также обновила большинство членов совета директоров и активизировала сокращение расходов.
Генеральный директор Оливер Блум передаст руководство Майклу Лейтерсу, бывшему руководителю McLaren Automotive, имеющему опыт в разработке внедорожников Macan и Cayenne. Лейтерс будет отвечать за запуск замены Macan с двигателем внутреннего сгорания, производство которой прекратится в следующем году.
Стратегия Porsche на рынке внедорожников является ключевой для США – ныне крупнейшего рынка компании. Отсутствие локального производства вынуждает импортировать автомобили из Европы, уплачивая 15% тарифов. Porsche также рассматривает возможность сборки одной из моделей в США, чтобы снизить затраты и усилить присутствие на рынке.
