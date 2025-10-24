Ford ставит электропикап F-150 Lightning на паузу: сосредоточится на «более прибыльных» авто

Автопроизводитель Ford прекращает производство электрического пикапа F-150 Lightning, чтобы сосредоточиться на более прибыльных бензиновых и гибридных пикапах серии F, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Компания Ford опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, превзойдя ожидания общей и чистой прибыли. Несмотря на высокие показатели, не все новости были хорошими.

Пожар на алюминиевом заводе Novelis в Освего в Нью-Йорке в США, который используется Ford для своей серии F, заставил компанию приостановить производство электрического пикапа F-150 Lightning.

Ford предупредил, что пожар может сократить прибыль до вычета налогов на сумму до 1 миллиарда долларов больше, чем ожидалось. Чтобы компенсировать потери, автопроизводитель объявил о планах создания до 1000 новых рабочих мест для значительного увеличения производства грузовиков F-150 и F-Series Super Duty. В 2026 году Ford планирует увеличить производство более чем на 50 000 грузовиков.

Тем временем производство электрических пикапов откладывается. Ford заявил, что "сборка F-150 Lightning в Центре электромобилей Rouge останется приостановленной".

Это решение принято в связи с тем, что Ford отдает приоритет "более прибыльным" бензиновым и гибридным автомобилям, которые, по заявлению компании, используют меньше алюминия.

Вопрос, когда и возобновит ли производство F-150 Lightning, остается открытым.

Хотя F-150 Lightning не оправдал ожиданий, он, как и раньше, остается самым продаваемым электрическим пикапом в Америке, опережая Tesla Cybertruck и Rivian R1T. В третьем квартале 2025 года Ford продал рекордные 10 000 электрических пикапов, в общей сложности 23 034 единицы за первые девять месяцев 2025 года.

Подразделения Ford Blue и Pro, занимающиеся двигателями внутреннего сгорания, а также программным обеспечением и коммерческими разработками, продемонстрировали уверенный рост в третьем квартале.

Тем временем подразделение электромобилей Ford Model e потеряло еще 1,4 млрд долларов в третьем квартале. Это больше, чем убыток в 1,2 млрд долларов в третьем квартале 2024 года. Электромобильный бизнес Ford потерял 3,6 млрд долларов по состоянию на сентябрь.

Ford заявила, что около 3 млрд долларов из этой суммы приходится на электромобили предыдущего поколения. Остальные 600 млн долларов - это инвестиции в электромобили следующего поколения.

