07:57 • 9606 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 16634 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 13218 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 24850 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 13862 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 14111 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18292 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31084 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29548 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29795 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Financial Times

Ford ставит электропикап F-150 Lightning на паузу: сосредоточится на «более прибыльных» авто

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Компания Ford прекращает производство электрического пикапа F-150 Lightning, чтобы сосредоточиться на более прибыльных бензиновых и гибридных пикапах серии F. Это решение принято после пожара на алюминиевом заводе Novelis, что может сократить прибыль Ford до 1 миллиарда долларов.

Ford ставит электропикап F-150 Lightning на паузу: сосредоточится на «более прибыльных» авто

Автопроизводитель Ford прекращает производство электрического пикапа F-150 Lightning, чтобы сосредоточиться на более прибыльных бензиновых и гибридных пикапах серии F, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Компания Ford опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, превзойдя ожидания общей и чистой прибыли. Несмотря на высокие показатели, не все новости были хорошими.

Пожар на алюминиевом заводе Novelis в Освего в Нью-Йорке в США, который используется Ford для своей серии F, заставил компанию приостановить производство электрического пикапа F-150 Lightning.

Ford предупредил, что пожар может сократить прибыль до вычета налогов на сумму до 1 миллиарда долларов больше, чем ожидалось. Чтобы компенсировать потери, автопроизводитель объявил о планах создания до 1000 новых рабочих мест для значительного увеличения производства грузовиков F-150 и F-Series Super Duty. В 2026 году Ford планирует увеличить производство более чем на 50 000 грузовиков.

Тем временем производство электрических пикапов откладывается. Ford заявил, что "сборка F-150 Lightning в Центре электромобилей Rouge останется приостановленной".

Это решение принято в связи с тем, что Ford отдает приоритет "более прибыльным" бензиновым и гибридным автомобилям, которые, по заявлению компании, используют меньше алюминия.

Вопрос, когда и возобновит ли производство F-150 Lightning, остается открытым.

Хотя F-150 Lightning не оправдал ожиданий, он, как и раньше, остается самым продаваемым электрическим пикапом в Америке, опережая Tesla Cybertruck и Rivian R1T. В третьем квартале 2025 года Ford продал рекордные 10 000 электрических пикапов, в общей сложности 23 034 единицы за первые девять месяцев 2025 года.

Подразделения Ford Blue и Pro, занимающиеся двигателями внутреннего сгорания, а также программным обеспечением и коммерческими разработками, продемонстрировали уверенный рост в третьем квартале.

Тем временем подразделение электромобилей Ford Model e потеряло еще 1,4 млрд долларов в третьем квартале. Это больше, чем убыток в 1,2 млрд долларов в третьем квартале 2024 года. Электромобильный бизнес Ford потерял 3,6 млрд долларов по состоянию на сентябрь.

Ford заявила, что около 3 млрд долларов из этой суммы приходится на электромобили предыдущего поколения. Остальные 600 млн долларов - это инвестиции в электромобили следующего поколения.

Юлия Шрамко

