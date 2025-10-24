Ford ставить електропікап F-150 Lightning на паузу: зосередиться на "прибутковіших" авто
Київ • УНН
Компанія Ford припиняє виробництво електричного пікапа F-150 Lightning, щоб зосередитися на більш прибуткових бензинових та гібридних пікапах серії F. Це рішення прийнято після пожежі на алюмінієвому заводі Novelis, що може скоротити прибуток Ford до 1 мільярда доларів.
Автовиробник Ford припиняє виробництво електричного пікапа F-150 Lightning, щоб зосередитися на більш прибуткових бензинових та гібридних пікапах серії F, повідомляє Electrek, пише УНН.
Деталі
Компанія Ford опублікувала звіт про прибуток за третій квартал, перевершивши очікування загального та чистого прибутку. Попри високі показники, не всі новини були добрими.
Пожежа на алюмінієвому заводі Novelis в Освего у Нью-Йорку в США, який використовується Ford для своєї серії F, змусила компанію призупинити виробництво електричного пікапа F-150 Lightning.
Ford попередив, що пожежа може скоротити прибуток до вирахування податків на суму до 1 мільярда доларів більше, ніж очікувалося. Щоб компенсувати втрати, автовиробник оголосив про плани створення до 1000 нових робочих місць для значного збільшення виробництва вантажівок F-150 та F-Series Super Duty. 2026 року Ford планує збільшити виробництво більш ніж на 50 000 вантажівок.
Тим часом виробництво електричних пікапів відкладається. Ford заявив, що "складання F-150 Lightning в Центрі електромобілів Rouge залишиться призупиненим".
Це рішення ухвалено у зв'язку з тим, що Ford віддає пріоритет "прибутковішим" бензиновим і гібридним автомобілям, які, за заявою компанії, використовують менше алюмінію.
Питання, коли і відновить виробництво F-150 Lightning, залишається відкритим.
Хоча F-150 Lightning не виправдав очікувань, він, як і раніше, залишається найбільш продаваним електричним пікапом в Америці, випереджаючи Tesla Cybertruck і Rivian R1T. У третьому кварталі 2025 року Ford продав рекордні 10 000 електричних пікапів, загалом 23 034 одиниці за перші дев'ять місяців 2025 року.
Підрозділи Ford Blue та Pro, що займаються двигунами внутрішнього згоряння, а також програмним забезпеченням та комерційними розробками, продемонстрували впевнене зростання у третьому кварталі.
Тим часом підрозділ електромобілів Ford Model e втратив ще 1,4 млрд доларів у третьому кварталі. Це більше, ніж збиток у 1,2 млрд доларів у третьому кварталі 2024 року. Електромобільний бізнес Ford втратив 3,6 млрд доларів станом на вересень.
Ford заявила, що близько 3 млрд доларів із цієї суми припадає на електромобілі попереднього покоління. Решта 600 млн доларів - це інвестиції в електромобілі наступного покоління.
