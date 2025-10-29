Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів
Київ • УНН
Компанія Honda Motor Co. скорочує та тимчасово призупиняє виробництво на частині своїх північноамериканських заводів через нестачу напівпровідників. Дефіцит чіпів уже впливає на автомобільну галузь у США, Канаді та Мексиці.
Компанія Honda Motor Co. скорочує та тимчасово призупиняє виробництво на частині своїх північноамериканських заводів через нестачу напівпровідників. Дефіцит чіпів уже впливає на автомобільну галузь у США, Канаді та Мексиці. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними компанії, цього тижня виробництво на окремих підприємствах буде скориговано, однак тривалість зупинки поки не визначена.
Причиною стала криза постачань після того, як уряд Нідерландів узяв під контроль китайського виробника чіпів Nexperia, а Пекін, у відповідь, заблокував експорт напівпровідників за кордон. Саме Nexperia раніше попередила японських клієнтів, серед яких і Honda, що не може гарантувати стабільні поставки.
Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році28.10.25, 20:22 • 2696 переглядiв
Через дефіцит мікросхем завод у Канаді, де випускають моделі Civic та CR-V, вдвічі скоротив виробництво, повідомили представники профспілки постачальника. Ще один завод у Мексиці, де виготовляють HR-V, тимчасово зупинився у вівторок, інформує агентство Nikkei.
Ситуація з напівпровідниками може призвести до ширшого ланцюгового ефекту в автопромі, попереджають експерти.
Квартальний прибуток Mercedes-Benz обвалився через слабкий попит у Китаї та мита США29.10.25, 14:18 • 1812 переглядiв