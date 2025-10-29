$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15105 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20250 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52401 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34928 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56181 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29640 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80190 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48894 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47680 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Компанія Honda Motor Co. скорочує та тимчасово призупиняє виробництво на частині своїх північноамериканських заводів через нестачу напівпровідників. Дефіцит чіпів уже впливає на автомобільну галузь у США, Канаді та Мексиці.

Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів

Компанія Honda Motor Co. скорочує та тимчасово призупиняє виробництво на частині своїх північноамериканських заводів через нестачу напівпровідників. Дефіцит чіпів уже впливає на автомобільну галузь у США, Канаді та Мексиці. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, цього тижня виробництво на окремих підприємствах буде скориговано, однак тривалість зупинки поки не визначена.

Причиною стала криза постачань після того, як уряд Нідерландів узяв під контроль китайського виробника чіпів Nexperia, а Пекін, у відповідь, заблокував експорт напівпровідників за кордон. Саме Nexperia раніше попередила японських клієнтів, серед яких і Honda, що не може гарантувати стабільні поставки.

Через дефіцит мікросхем завод у Канаді, де випускають моделі Civic та CR-V, вдвічі скоротив виробництво, повідомили представники профспілки постачальника. Ще один завод у Мексиці, де виготовляють HR-V, тимчасово зупинився у вівторок, інформує агентство Nikkei.

Ситуація з напівпровідниками може призвести до ширшого ланцюгового ефекту в автопромі, попереджають експерти.

Степан Гафтко

