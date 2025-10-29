Квартальний прибуток Mercedes-Benz обвалився через слабкий попит у Китаї та мита США

Прибуток автовиробника Mercedes-Benz у третьому кварталі різко впав на 31%, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Незважаючи на вагомі причини, що впливають на поточний дохід, серед яких падіння продажів в КНР, річний фінансовий прогноз німецьким концерном поки не переглядається.

Деталі

У компанії Mercedes-Benz визнали суттєве зниження прибутку за III квартал. Німецький автобудівний концерн недорахувався 31% прибутку, порівняно з результатами III-го кварталу 2024 року.

У третьому кварталі чистий прибуток скоротився майже на 31 відсоток до 1,19 мільярда євро, тоді як дохід впав на 6,9 відсотка до 32,14 мільярда євро - пише Мerkur, посилаючись на данні компанії.

Серед причин різкого падіння прибутку - слабкі продажі продукції Mercedes-Benz у Китаї та вплив мит на постачання до США.

Як і інші європейські автовиробники, Mercedes стикається з підвищеними митами на поставки в США - пише Еuronews.

Також на маржу тисне слабкий попит на китайському ринку.

Серед подробиць щодо фінансових показників Mercedes-Benz зазначено, що операційний прибуток, який описує, скільки компанія заробляє від свого основного бізнесу, впав до 750 мільйонів євро або на 70%.

Водночас повідомляється, що компанія Mercedes-Benz зберегла прогноз на рік і не переглядає раніше затверджені орієнтири.

Результати за III квартал відповідають нашому річному прогнозу. Наш найбільший запуск продуктів та технологій йде за планом… Ми продовжуємо зосереджуватися на покращенні клієнтського досвіду та підвищенні ефективності по всій компанії - заявив генеральний директор Ола Келленіус.

Mercedes-Benz продовжує свою програму скорочення витрат. Рада директорів оголосила про відповідну комплексну програму скорочення витрат у лютому 2025 року.

Виробничі та постійні витрати мають бути скорочені на десять відсотків до 2027 року. Mercedes також планує покращення витрат на матеріали. - пише Мerkur

Загальні заходи щодо скорочення витрат становлять близько 5 мільярдів євро порівняно з попередніми внутрішніми планами.

Нагадаємо

Влітку автомобілі та автозапчастини з ЄС стикалися з митом у 27,5% на експорт до США. При цьому США та ЄС укладали торговельну угоду, яка передбачала зниження американських мит на майже всі європейські товари до 15%.

