Квартальний прибуток Mercedes-Benz обвалився через слабкий попит у Китаї та мита США

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 2132 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10879 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 10971 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48353 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42412 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43927 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113124 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54017 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78460 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37362 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 50605 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30365 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22156 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11241 перегляди
Публікації
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 10898 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11201 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48370 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51040 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22496 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30693 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28933 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31211 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38646 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Гриби
Forbes

Квартальний прибуток Mercedes-Benz обвалився через слабкий попит у Китаї та мита США

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Прибуток автовиробника Mercedes-Benz у третьому кварталі різко впав на 31% до 1,19 мільярда євро. Це сталося через слабкі продажі в Китаї та вплив мит на постачання до США, хоча річний прогноз компанія не переглядає.

Квартальний прибуток Mercedes-Benz обвалився через слабкий попит у Китаї та мита США

Прибуток автовиробника Mercedes-Benz у третьому кварталі різко впав на 31%, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Незважаючи на вагомі причини, що впливають на поточний дохід, серед яких падіння продажів в КНР, річний фінансовий прогноз німецьким концерном поки не переглядається.

Про це передає УНН із посиланням на Еuronews та Мerkur.

Деталі

У компанії Mercedes-Benz визнали суттєве зниження прибутку за III квартал. Німецький автобудівний концерн недорахувався 31% прибутку, порівняно з результатами III-го кварталу 2024 року.

У третьому кварталі чистий прибуток скоротився майже на 31 відсоток до 1,19 мільярда євро, тоді як дохід впав на 6,9 відсотка до 32,14 мільярда євро

- пише Мerkur, посилаючись на данні компанії. 

Серед причин різкого падіння прибутку - слабкі продажі продукції Mercedes-Benz у Китаї та вплив мит на постачання до США.

Як і інші європейські автовиробники, Mercedes стикається з підвищеними митами на поставки в США

- пише Еuronews.

 Також на маржу тисне слабкий попит на китайському ринку.

Toyota презентує футуристичну Corolla, яка об'єднає декілька типів двигунів29.10.25, 09:34 • 1906 переглядiв

Серед подробиць щодо фінансових показників Mercedes-Benz зазначено, що операційний прибуток, який описує, скільки компанія заробляє від свого основного бізнесу, впав до 750 мільйонів євро або на 70%. 

Водночас повідомляється, що компанія Mercedes-Benz зберегла прогноз на рік і не переглядає раніше затверджені орієнтири.

Результати за III квартал відповідають нашому річному прогнозу. Наш найбільший запуск продуктів та технологій йде за планом… Ми продовжуємо зосереджуватися на покращенні клієнтського досвіду та підвищенні ефективності по всій компанії

- заявив генеральний директор Ола Келленіус.

Mercedes-Benz продовжує свою програму скорочення витрат. Рада директорів оголосила про відповідну комплексну програму скорочення витрат у лютому 2025 року.

Виробничі та постійні витрати мають бути скорочені на десять відсотків до 2027 року. Mercedes також планує покращення витрат на матеріали.

- пише Мerkur

Загальні заходи щодо скорочення витрат становлять близько 5 мільярдів євро порівняно з попередніми внутрішніми планами.

Нагадаємо

Влітку автомобілі та автозапчастини з ЄС стикалися з митом у 27,5% на експорт до США. При цьому США та ЄС укладали торговельну угоду, яка передбачала зниження американських мит на майже всі європейські товари до 15%.

Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління29.10.25, 11:19 • 1306 переглядiв

Ігор Тележніков

Авто
Бренд
Китай
Сполучені Штати Америки