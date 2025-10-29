$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 14149 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 17991 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 23041 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 76938 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 46403 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 47741 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 74924 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38342 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28513 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22502 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Toyota презентує футуристичну Corolla, яка об'єднає декілька типів двигунів

Київ • УНН

 • 788 перегляди

На виставці Mobility Show в Японії Toyota представила концепт нової Corolla, що поєднує гібридні, електричні та бензинові версії. Автомобіль має кутасті форми, 21-дюймові колеса та тонкі світлодіодні ліхтарі.

Toyota презентує футуристичну Corolla, яка об'єднає декілька типів двигунів

Toyota анонсувала нову модель, із презентацією на виставці Mobility Show у Японії. Виробник заявив про новий концепт архітектури, в якому доступні гібридна, електромобільна та повністю бензинова версії.

Передає УНН із посиланням на Insideevs та Сity Magazine.

Деталі

Toyota презентує новий концепт моделі Corolla, що об'єднує низку функцій, пропонуючи "все, що може побажати сучасний водій". Сьогодні на виставці Japan Mobility Show, раніше відомій як Токійський автосалон, автовиробник продемонстрував футуристичну версію автомобіля, який виходить за рамки бензинового двигуна та залишається гнучким щодо пропозицій силових агрегатів.

Основний акцент буде зроблено на електроприводі. Водночас традиційні гібридні двигуни та двигуни PHEV у новій Corolla також будуть збережені. При цьому зазначається, що на деяких ринках може бути встановлений бензиновий двигун. Генеральний директор Toyota Кодзі Сато заявив під час брифінгу для ЗМІ, що нова Corolla може навіть працювати на альтернативному паливі.

Серед характеристик нової версії:

  • концепт-кар має кузов у ​​стилі седана, з кутастими формами та чіткими лініями;
    • 21-дюймі колеса з Y-подібними спицями;
      • тонкі світлодіодні ліхтарі утворюють передні фари та горизонтальну смугу на решітці радіатора;
        • зарядний порт за переднім лівим колесом;

          Формат, який Toyota обрала для того, щоб показати нам майбутнє Corolla: щось на зразок седана з низьким і подовженим кузовом та своєрідним третім кузовом у стилі фастбек, з задньою частиною, в якій дах, що злегка опускається, зливається з задньою частиною, завершуючись своєрідним спойлером і різким спадом у стилі Kammback – так, як у старих Toyota Prius

          - пише видання Сity Magazine.

          Доповнення

          Ринок електромобілів повільно, але впевнено стає доступнішим. Очевидно нова Toyota зіткнеться з жорсткою конкуренцією, оскільки автовиробники, щороку випускають більш доступні варіанти.

          Тим не менш офіційний дебют тринадцятого покоління Corolla на світовому ринку вже не за горами. Якщо все піде за планом, публічний початок відбудеться у 2026 році. Це до речі збігається з 60-річчям моделі Corolla, яка була представлена ​​вперше у 1966 році.

          Нагадаємо

          Японський автовиробник Toyota оголосив про інвестиції у $10 млрд у свої автомобільні заводи в США. 

          Політичні амбіції Маска коштували Tesla мільйон втрачених продажів авто28.10.25, 09:37 • 2784 перегляди

          Ігор Тележніков

