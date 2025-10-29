Toyota презентує футуристичну Corolla, яка об'єднає декілька типів двигунів

Toyota анонсувала нову модель, із презентацією на виставці Mobility Show у Японії. Виробник заявив про новий концепт архітектури, в якому доступні гібридна, електромобільна та повністю бензинова версії.

Деталі

Toyota презентує новий концепт моделі Corolla, що об'єднує низку функцій, пропонуючи "все, що може побажати сучасний водій". Сьогодні на виставці Japan Mobility Show, раніше відомій як Токійський автосалон, автовиробник продемонстрував футуристичну версію автомобіля, який виходить за рамки бензинового двигуна та залишається гнучким щодо пропозицій силових агрегатів.

Основний акцент буде зроблено на електроприводі. Водночас традиційні гібридні двигуни та двигуни PHEV у новій Corolla також будуть збережені. При цьому зазначається, що на деяких ринках може бути встановлений бензиновий двигун. Генеральний директор Toyota Кодзі Сато заявив під час брифінгу для ЗМІ, що нова Corolla може навіть працювати на альтернативному паливі.

Серед характеристик нової версії:

концепт-кар має кузов у ​​стилі седана, з кутастими формами та чіткими лініями;

21-дюймі колеса з Y-подібними спицями;

тонкі світлодіодні ліхтарі утворюють передні фари та горизонтальну смугу на решітці радіатора;

зарядний порт за переднім лівим колесом;

Формат, який Toyota обрала для того, щоб показати нам майбутнє Corolla: щось на зразок седана з низьким і подовженим кузовом та своєрідним третім кузовом у стилі фастбек, з задньою частиною, в якій дах, що злегка опускається, зливається з задньою частиною, завершуючись своєрідним спойлером і різким спадом у стилі Kammback – так, як у старих Toyota Prius - пише видання Сity Magazine.

Доповнення

Ринок електромобілів повільно, але впевнено стає доступнішим. Очевидно нова Toyota зіткнеться з жорсткою конкуренцією, оскільки автовиробники, щороку випускають більш доступні варіанти.

Тим не менш офіційний дебют тринадцятого покоління Corolla на світовому ринку вже не за горами. Якщо все піде за планом, публічний початок відбудеться у 2026 році. Це до речі збігається з 60-річчям моделі Corolla, яка була представлена ​​вперше у 1966 році.

Нагадаємо

Японський автовиробник Toyota оголосив про інвестиції у $10 млрд у свої автомобільні заводи в США.

