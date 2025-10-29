Toyota представит футуристическую Corolla, которая объединит несколько типов двигателей

Toyota анонсировала новую модель с презентацией на выставке Mobility Show в Японии. Производитель заявил о новом концепте архитектуры, в котором доступны гибридная, электромобильная и полностью бензиновая версии.

Передает УНН со ссылкой на Insideevs и Сity Magazine.

Toyota представляет новый концепт модели Corolla, объединяющий ряд функций, предлагая "все, что может пожелать современный водитель". Сегодня на выставке Japan Mobility Show, ранее известной как Токийский автосалон, автопроизводитель продемонстрировал футуристическую версию автомобиля, который выходит за рамки бензинового двигателя и остается гибким в отношении предложений силовых агрегатов.

Основной акцент будет сделан на электроприводе. В то же время традиционные гибридные двигатели и двигатели PHEV в новой Corolla также будут сохранены. При этом отмечается, что на некоторых рынках может быть установлен бензиновый двигатель. Генеральный директор Toyota Кодзи Сато заявил во время брифинга для СМИ, что новая Corolla может даже работать на альтернативном топливе.

Среди характеристик новой версии:

Формат, который Toyota выбрала для того, чтобы показать нам будущее Corolla: что-то вроде седана с низким и удлиненным кузовом и своеобразным третьим кузовом в стиле фастбек, с задней частью, в которой слегка опускающаяся крыша сливается с задней частью, завершаясь своеобразным спойлером и резким спадом в стиле Kammback – так, как у старых Toyota Prius