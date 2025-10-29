Toyota представит футуристическую Corolla, которая объединит несколько типов двигателей
Киев • УНН
На выставке Mobility Show в Японии Toyota представила концепт новой Corolla, сочетающей гибридные, электрические и бензиновые версии. Автомобиль имеет угловатые формы, 21-дюймовые колеса и тонкие светодиодные фонари.
Toyota анонсировала новую модель с презентацией на выставке Mobility Show в Японии. Производитель заявил о новом концепте архитектуры, в котором доступны гибридная, электромобильная и полностью бензиновая версии.
Передает УНН со ссылкой на Insideevs и Сity Magazine.
Подробности
Toyota представляет новый концепт модели Corolla, объединяющий ряд функций, предлагая "все, что может пожелать современный водитель". Сегодня на выставке Japan Mobility Show, ранее известной как Токийский автосалон, автопроизводитель продемонстрировал футуристическую версию автомобиля, который выходит за рамки бензинового двигателя и остается гибким в отношении предложений силовых агрегатов.
Основной акцент будет сделан на электроприводе. В то же время традиционные гибридные двигатели и двигатели PHEV в новой Corolla также будут сохранены. При этом отмечается, что на некоторых рынках может быть установлен бензиновый двигатель. Генеральный директор Toyota Кодзи Сато заявил во время брифинга для СМИ, что новая Corolla может даже работать на альтернативном топливе.
Среди характеристик новой версии:
- концепт-кар имеет кузов в стиле седана, с угловатыми формами и четкими линиями;
- 21-дюймовые колеса с Y-образными спицами;
- тонкие светодиодные фонари образуют передние фары и горизонтальную полосу на решетке радиатора;
- зарядный порт за передним левым колесом;
Формат, который Toyota выбрала для того, чтобы показать нам будущее Corolla: что-то вроде седана с низким и удлиненным кузовом и своеобразным третьим кузовом в стиле фастбек, с задней частью, в которой слегка опускающаяся крыша сливается с задней частью, завершаясь своеобразным спойлером и резким спадом в стиле Kammback – так, как у старых Toyota Prius
Дополнение
Рынок электромобилей медленно, но уверенно становится доступнее. Очевидно, новая Toyota столкнется с жесткой конкуренцией, поскольку автопроизводители ежегодно выпускают более доступные варианты.
Тем не менее, официальный дебют тринадцатого поколения Corolla на мировом рынке уже не за горами. Если все пойдет по плану, публичный старт состоится в 2026 году. Это, кстати, совпадает с 60-летием модели Corolla, которая была представлена впервые в 1966 году.
Напомним
Японский автопроизводитель Toyota объявил об инвестициях в $10 млрд в свои автомобильные заводы в США.
