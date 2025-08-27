ЄС може запропонувати скасування мит на США цього тижня у відповідь на вимогу Трампа - Bloomberg

Європейський Союз шукатиме можливості прискоритися з ухваленням законодавства до кінця тижня, щоб скасувати всі мита на промислові товари США, вимогу, висунуту президентом Дональдом Трампом, перш ніж США знизять свої мита на експорт автомобілів з блоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейська комісія, яка займається торговельними питаннями ЄС, також надасть пільгові ставки мита на деякі морепродукти та сільськогосподарську продукцію, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією.

Доповнюється...