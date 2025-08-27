$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 13251 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 17190 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 88906 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 60889 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 131200 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147361 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148975 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58519 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153906 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
ЄС може запропонувати скасування мит на США цього тижня у відповідь на вимогу Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Європейський Союз прагне скасувати всі мита на промислові товари США до кінця тижня. Це є вимогою президента Трампа для зниження американських мит на європейський автоекспорт.

ЄС може запропонувати скасування мит на США цього тижня у відповідь на вимогу Трампа - Bloomberg

Європейський Союз шукатиме можливості прискоритися з ухваленням законодавства до кінця тижня, щоб скасувати всі мита на промислові товари США, вимогу, висунуту президентом Дональдом Трампом, перш ніж США знизять свої мита на експорт автомобілів з блоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейська комісія, яка займається торговельними питаннями ЄС, також надасть пільгові ставки мита на деякі морепродукти та сільськогосподарську продукцію, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg News
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки