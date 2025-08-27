ЕС может предложить отмену пошлин на США на этой неделе в ответ на требование Трампа - Bloomberg

Европейский Союз будет искать возможности ускорить принятие законодательства до конца недели, чтобы отменить все пошлины на промышленные товары США, требование, выдвинутое президентом Дональдом Трампом, прежде чем США снизят свои пошлины на экспорт автомобилей из блока, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, также предоставит льготные ставки пошлин на некоторые морепродукты и сельскохозяйственную продукцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Дополняется...