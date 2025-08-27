$41.400.03
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
ЕС может предложить отмену пошлин на США на этой неделе в ответ на требование Трампа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Европейский Союз стремится отменить все пошлины на промышленные товары США до конца недели. Это является требованием президента Трампа для снижения американских пошлин на европейский автоэкспорт.

ЕС может предложить отмену пошлин на США на этой неделе в ответ на требование Трампа - Bloomberg

Европейский Союз будет искать возможности ускорить принятие законодательства до конца недели, чтобы отменить все пошлины на промышленные товары США, требование, выдвинутое президентом Дональдом Трампом, прежде чем США снизят свои пошлины на экспорт автомобилей из блока, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, также предоставит льготные ставки пошлин на некоторые морепродукты и сельскохозяйственную продукцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg News
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты