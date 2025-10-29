Квартальная прибыль Mercedes-Benz обвалилась из-за слабого спроса в Китае и пошлин США

Прибыль автопроизводителя Mercedes-Benz в третьем квартале резко упала на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на веские причины, влияющие на текущий доход, среди которых падение продаж в КНР, годовой финансовый прогноз немецким концерном пока не пересматривается.

Об этом передает УНН со ссылкой на Euronews и Merkur.

Подробности

В компании Mercedes-Benz признали существенное снижение прибыли за III квартал. Немецкий автостроительный концерн недосчитался 31% прибыли по сравнению с результатами III-го квартала 2024 года.

В третьем квартале чистая прибыль сократилась почти на 31 процент до 1,19 миллиарда евро, тогда как доход упал на 6,9 процента до 32,14 миллиарда евро - пишет Merkur, ссылаясь на данные компании.

Среди причин резкого падения прибыли - слабые продажи продукции Mercedes-Benz в Китае и влияние пошлин на поставки в США.

Как и другие европейские автопроизводители, Mercedes сталкивается с повышенными пошлинами на поставки в США - пишет Euronews.

Также на маржу давит слабый спрос на китайском рынке.

Toyota представит футуристическую Corolla, которая объединит несколько типов двигателей

Среди подробностей относительно финансовых показателей Mercedes-Benz указано, что операционная прибыль, которая описывает, сколько компания зарабатывает от своего основного бизнеса, упала до 750 миллионов евро или на 70%.

В то же время сообщается, что компания Mercedes-Benz сохранила прогноз на год и не пересматривает ранее утвержденные ориентиры.

Результаты за III квартал соответствуют нашему годовому прогнозу. Наш крупнейший запуск продуктов и технологий идет по плану… Мы продолжаем сосредоточиваться на улучшении клиентского опыта и повышении эффективности по всей компании - заявил генеральный директор Ола Келлениус.

Mercedes-Benz продолжает свою программу сокращения расходов. Совет директоров объявил о соответствующей комплексной программе сокращения расходов в феврале 2025 года.

Производственные и постоянные расходы должны быть сокращены на десять процентов до 2027 года. Mercedes также планирует улучшение затрат на материалы. - пишет Merkur

Общие меры по сокращению расходов составляют около 5 миллиардов евро по сравнению с предыдущими внутренними планами.

Напомним

Летом автомобили и автозапчасти из ЕС сталкивались с пошлиной в 27,5% на экспорт в США. При этом США и ЕС заключали торговое соглашение, которое предусматривало снижение американских пошлин на почти все европейские товары до 15%.

Tesla намекнула, что наконец-то выпустит Roadster следующего поколения