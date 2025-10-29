$42.080.01
Эксклюзив
12:21 • 1166 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 8248 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 10080 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 46869 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41739 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43612 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 112264 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58851 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53987 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78452 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Квартальная прибыль Mercedes-Benz обвалилась из-за слабого спроса в Китае и пошлин США

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Прибыль автопроизводителя Mercedes-Benz в третьем квартале резко упала на 31% до 1,19 миллиарда евро. Это произошло из-за слабых продаж в Китае и влияния пошлин на поставки в США, хотя годовой прогноз компания не пересматривает.

Квартальная прибыль Mercedes-Benz обвалилась из-за слабого спроса в Китае и пошлин США

Прибыль автопроизводителя Mercedes-Benz в третьем квартале резко упала на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на веские причины, влияющие на текущий доход, среди которых падение продаж в КНР, годовой финансовый прогноз немецким концерном пока не пересматривается.

Об этом передает УНН со ссылкой на Euronews и Merkur.

Подробности

В компании Mercedes-Benz признали существенное снижение прибыли за III квартал. Немецкий автостроительный концерн недосчитался 31% прибыли по сравнению с результатами III-го квартала 2024 года.

В третьем квартале чистая прибыль сократилась почти на 31 процент до 1,19 миллиарда евро, тогда как доход упал на 6,9 процента до 32,14 миллиарда евро

- пишет Merkur, ссылаясь на данные компании.

Среди причин резкого падения прибыли - слабые продажи продукции Mercedes-Benz в Китае и влияние пошлин на поставки в США.

Как и другие европейские автопроизводители, Mercedes сталкивается с повышенными пошлинами на поставки в США

- пишет Euronews.

Также на маржу давит слабый спрос на китайском рынке.

Среди подробностей относительно финансовых показателей Mercedes-Benz указано, что операционная прибыль, которая описывает, сколько компания зарабатывает от своего основного бизнеса, упала до 750 миллионов евро или на 70%.

В то же время сообщается, что компания Mercedes-Benz сохранила прогноз на год и не пересматривает ранее утвержденные ориентиры.

Результаты за III квартал соответствуют нашему годовому прогнозу. Наш крупнейший запуск продуктов и технологий идет по плану… Мы продолжаем сосредоточиваться на улучшении клиентского опыта и повышении эффективности по всей компании

- заявил генеральный директор Ола Келлениус.

Mercedes-Benz продолжает свою программу сокращения расходов. Совет директоров объявил о соответствующей комплексной программе сокращения расходов в феврале 2025 года.

Производственные и постоянные расходы должны быть сокращены на десять процентов до 2027 года. Mercedes также планирует улучшение затрат на материалы.

- пишет Merkur

Общие меры по сокращению расходов составляют около 5 миллиардов евро по сравнению с предыдущими внутренними планами.

Напомним

Летом автомобили и автозапчасти из ЕС сталкивались с пошлиной в 27,5% на экспорт в США. При этом США и ЕС заключали торговое соглашение, которое предусматривало снижение американских пошлин на почти все европейские товары до 15%.

Игорь Тележников

