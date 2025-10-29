Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов

Компания Honda Motor Co. сокращает и временно приостанавливает производство на части своих североамериканских заводов из-за нехватки полупроводников. Дефицит чипов уже влияет на автомобильную отрасль в США, Канаде и Мексике. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

По данным компании, на этой неделе производство на отдельных предприятиях будет скорректировано, однако продолжительность остановки пока не определена.

Причиной стал кризис поставок после того, как правительство Нидерландов взяло под контроль китайского производителя чипов Nexperia, а Пекин, в ответ, заблокировал экспорт полупроводников за границу. Именно Nexperia ранее предупредила японских клиентов, среди которых и Honda, что не может гарантировать стабильные поставки.

Из-за дефицита микросхем завод в Канаде, где выпускают модели Civic и CR-V, вдвое сократил производство, сообщили представители профсоюза поставщика. Еще один завод в Мексике, где производят HR-V, временно остановился во вторник, информирует агентство Nikkei.

Ситуация с полупроводниками может привести к более широкому цепному эффекту в автопроме, предупреждают эксперты.

