Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Компания Honda Motor Co. сокращает и временно приостанавливает производство на части своих североамериканских заводов из-за нехватки полупроводников. Дефицит чипов уже влияет на автомобильную отрасль в США, Канаде и Мексике.

Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов

Компания Honda Motor Co. сокращает и временно приостанавливает производство на части своих североамериканских заводов из-за нехватки полупроводников. Дефицит чипов уже влияет на автомобильную отрасль в США, Канаде и Мексике. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным компании, на этой неделе производство на отдельных предприятиях будет скорректировано, однако продолжительность остановки пока не определена.

Причиной стал кризис поставок после того, как правительство Нидерландов взяло под контроль китайского производителя чипов Nexperia, а Пекин, в ответ, заблокировал экспорт полупроводников за границу. Именно Nexperia ранее предупредила японских клиентов, среди которых и Honda, что не может гарантировать стабильные поставки.

Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году28.10.25, 20:22 • 2684 просмотра

Из-за дефицита микросхем завод в Канаде, где выпускают модели Civic и CR-V, вдвое сократил производство, сообщили представители профсоюза поставщика. Еще один завод в Мексике, где производят HR-V, временно остановился во вторник, информирует агентство Nikkei.

Ситуация с полупроводниками может привести к более широкому цепному эффекту в автопроме, предупреждают эксперты.

Квартальная прибыль Mercedes-Benz обвалилась из-за слабого спроса в Китае и пошлин США29.10.25, 14:18 • 1786 просмотров

Степан Гафтко

