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рф боится украинских книг и имеет на это основания — Сибига призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Сибига осудил российские удары по складам украинских издательств. Он призвал предоставить Украине больше ПВО и ограничить ресурсы рф.

рф боится украинских книг и имеет на это основания — Сибига призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные российские удары по украинским книгоиздательствам и подчеркнул — Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов, передает УНН.

россия боится украинских книг. И у нее есть на то все основания. Каждая из них несет в себе то, что Москва веками пыталась стереть: наш язык, память, историю и тот простой факт, что Украина является Украиной. Когда-то российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады. Другое оружие, та же одержимость. И то же поражение 

— сообщил Сибига.

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Глава МИД добавил, что украинские книги будут печатать и читать, украинская культура будет распространяться дальше, Украина останется Украиной.

Наша задача с партнерами также понятна: защитить то, что россия стремится уничтожить, и уменьшить ее способность это уничтожать. Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов и меньше возможностей для производства оружия 

— резюмировал Сибига.

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Антонина Туманова

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