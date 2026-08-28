рф боится украинских книг и имеет на это основания — Сибига призвал партнеров предоставить Украине больше ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные российские удары по украинским книгоиздательствам и подчеркнул — Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, тогда как российской военной машине нужно меньше ресурсов, передает УНН.

россия боится украинских книг. И у нее есть на то все основания. Каждая из них несет в себе то, что Москва веками пыталась стереть: наш язык, память, историю и тот простой факт, что Украина является Украиной. Когда-то российская империя запрещала украинские книги. Сегодня российские дроны сжигают заполненные ими склады. Другое оружие, та же одержимость. И то же поражение