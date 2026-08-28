рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО

$44.540.0351.860.15
ukenru
19:27 • 1514 перегляди
На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів заклали не наближатись до місця події через вибухи
17:06 • 22674 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
16:13 • 23220 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
14:45 • 30184 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
28 серпня, 12:36 • 26135 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
28 серпня, 12:21 • 35669 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
28 серпня, 11:37 • 20417 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
28 серпня, 10:21 • 20071 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
28 серпня, 09:56 • 36442 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 36481 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.6м/с
63%
753мм
Популярнi новини
У Румунії заявили про затонуле судно після пожежі в Чорному морі, моряки повідомляли про дрон28 серпня, 10:47 • 10860 перегляди
Вибух у санкт-петербурзі - загинув майор вертолітного полку рф сергій сечков28 серпня, 11:06 • 10219 перегляди
"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф28 серпня, 11:14 • 20515 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 27966 перегляди
На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацієюVideo18:41 • 8518 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
14:45 • 30181 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 28045 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 35668 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 36441 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 36480 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Кирило Буданов
Олексій Білошицький
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Харків
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 61793 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 92735 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 89512 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 128276 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 111167 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Гриби
БМ-27 «Ураган»
БМ-30 «Смерч»

рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Сибіга засудив російські удари по складах українських видавництв. Він закликав надати Україні більше ППО та обмежити ресурси рф.

рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові російські удари по українських книговидавництвах і наголосив - Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів, передає УНН.

росія боїться українських книжок. І має на це всі підстави. Кожна з них несе в собі те, що москва століттями намагалася стерти: нашу мову, пам’ять, історію та той простий факт, що Україна є Україною. Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади. Інша зброя, та сама одержимість. І та сама поразка 

- повідомив Сибіга.

Російський удар знищив резервний склад BookChef: згоріли понад 100 тисяч книг05.08.26, 23:10 • 10838 переглядiв

Глава МЗС додав, що українські книжки друкуватимуть і читатимуть, українська культура поширюватиметься далі, Україна залишиться Україною.

Наше завдання з партнерами також зрозуміле: захистити те, що Росія прагне знищити, і зменшити її здатність це знищувати. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів і менше можливостей для виробництва зброї 

- резюмував Сибіга.

рф знищила склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тисяч книг19.07.26, 20:33 • 4111 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКультура
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Україна