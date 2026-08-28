рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО
Київ • УНН
Сибіга засудив російські удари по складах українських видавництв. Він закликав надати Україні більше ППО та обмежити ресурси рф.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові російські удари по українських книговидавництвах і наголосив - Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів, передає УНН.
росія боїться українських книжок. І має на це всі підстави. Кожна з них несе в собі те, що москва століттями намагалася стерти: нашу мову, пам’ять, історію та той простий факт, що Україна є Україною. Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади. Інша зброя, та сама одержимість. І та сама поразка
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Глава МЗС додав, що українські книжки друкуватимуть і читатимуть, українська культура поширюватиметься далі, Україна залишиться Україною.
Наше завдання з партнерами також зрозуміле: захистити те, що Росія прагне знищити, і зменшити її здатність це знищувати. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів і менше можливостей для виробництва зброї
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