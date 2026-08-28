рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергові російські удари по українських книговидавництвах і наголосив - Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів, передає УНН.

росія боїться українських книжок. І має на це всі підстави. Кожна з них несе в собі те, що москва століттями намагалася стерти: нашу мову, пам’ять, історію та той простий факт, що Україна є Україною. Колись Російська імперія забороняла українські книжки. Сьогодні російські дрони спалюють заповнені ними склади. Інша зброя, та сама одержимість. І та сама поразка

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Глава МЗС додав, що українські книжки друкуватимуть і читатимуть, українська культура поширюватиметься далі, Україна залишиться Україною.

Наше завдання з партнерами також зрозуміле: захистити те, що Росія прагне знищити, і зменшити її здатність це знищувати. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, тоді як російській військовій машині потрібно менше ресурсів і менше можливостей для виробництва зброї