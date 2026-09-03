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Фестиваль «Книжкова країна» у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Книжковий фестиваль на ВДНГ перенесли через безпекову ситуацію в столиці. Організатори планують масштабнішу програму навесні.

Фестиваль «Книжкова країна» у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки

Организаторы книжного фестиваля "Книжная страна. Загадочная" объявили о переносе мероприятия, которое должно было состояться на ВДНХ в Киеве. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам организаторов, причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в столице. Фестиваль планировали провести на ВДНХ с книжной ярмаркой, встречами с авторами и другими активностями.

Мы очень ждали этой встречи. Готовили программу, большую книжную ярмарку, новые активности и сюрпризы. Работали над фестивалем каждый день и до последнего верили, что уже совсем скоро встретимся с вами на ВДНХ. Но, к сожалению, не всё зависит от нас. Из-за ситуации с безопасностью в столице мы вынуждены перенести "Книжную страну. Загадочную" на весну

- говорится в сообщении.

Организаторы выразили надежду, что эти несколько месяцев станут "временем, которое мы все используем с пользой, чтобы сделать нашу встречу ещё более яркой".

Издательства смогут восстановиться после атак и подготовить новые книги. Авторы — завершить свои рукописи. Типографии — напечатать новые тиражи. А мы — сделать фестиваль ещё более масштабным, интересным и насыщенным

— резюмировали организаторы.

Напомним

В мае первая леди Украины Елена Зеленская посетила открытие "Книжного Арсенала". Глава государства, который находился с визитом в Швеции, хотя и не смог присутствовать на мероприятии, остановил свой выбор на книгах "1913: Лето столетия" и "Время для достоинства. Справедливость в несправедливом мире", которые подарил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону.

рф уничтожила склад издательства "Книголав", потеряно 250 тысяч книг19.07.26, 20:33 • 4144 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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