Фестиваль "Книжкова країна" у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки
Київ • УНН
Книжковий фестиваль на ВДНГ перенесли через безпекову ситуацію в столиці. Організатори планують масштабнішу програму навесні.
Організатори книжкового фестивалю "Книжкова країна. Загадкова" оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на ВДНГ у Києві. Про це повідомляє УНН.
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За словами організаторів, причиною такого рішення стала безпекова ситуація у столиці. Фестиваль планували провести на ВДНГ із книжковим ярмарком, зустрічами з авторами та іншими активностями.
Ми дуже чекали на цю зустріч. Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас. Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести "Книжкову країну. Загадкову" на весну
Організатори висловили сподівання, що ці кілька місяців стануть "часом, який ми всі використаємо з користю, щоб зробити нашу зустріч ще більш яскравою".
Видавництва зможуть відновитися після атак й підготувати нові книжки. Автори - завершити свої рукописи. Друкарні - надрукувати нові наклади. А ми зробити фестиваль ще більш масштабним, цікавішим та наповненим
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