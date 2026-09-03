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Фестиваль "Книжкова країна" у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Книжковий фестиваль на ВДНГ перенесли через безпекову ситуацію в столиці. Організатори планують масштабнішу програму навесні.

Фестиваль "Книжкова країна" у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки

Організатори книжкового фестивалю "Книжкова країна. Загадкова" оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на ВДНГ у Києві. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами організаторів, причиною такого рішення стала безпекова ситуація у столиці. Фестиваль планували провести на ВДНГ із книжковим ярмарком, зустрічами з авторами та іншими активностями.

Ми дуже чекали на цю зустріч. Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас. Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести "Книжкову країну. Загадкову" на весну

- йдеться у повідомленні.

Організатори висловили сподівання, що ці кілька місяців стануть "часом, який ми всі використаємо з користю, щоб зробити нашу зустріч ще більш яскравою".

Видавництва зможуть відновитися після атак й підготувати нові книжки. Автори - завершити свої рукописи. Друкарні - надрукувати нові наклади. А ми зробити фестиваль ще більш масштабним, цікавішим та наповненим

- резюмували організатори.

Нагадаємо

У травні перша леді України Олена Зеленська відвідала відкриття "Книжкового Арсеналу". Глава держави, який перебував з візитом у Швеції, хоч і не зміг бути на заході, зупинив свій вибір на книжках "1913: Літо століття" і "Час для гідності. Справедливість у несправедливому світі", які подарував прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону.

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