Близько 800 тисяч людей зібралися на месу Папи Лева у центрі Парижа

Фото: Reuters

Близько 800 тисяч людей у суботу зібралися в центрі Парижа на месу просто неба, яку очолив Папа Лев під час свого чотириденного візиту до Франції. Це стало наймасштабнішою подією французького туру понтифіка, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Натовпи заповнили приблизно 2-кілометрову ділянку Єлисейських полів від площі Згоди до Тріумфальної арки. Папа проїхав серед людей у відкритому папамобілі, благословляючи дітей та людей з інвалідністю.

Фото: Reuters

Під час меси Лев закликав католиків не шукати щастя в матеріальних речах.

Тільки Бог може заповнити порожнечу всередині нас – заявив понтифік під час проповіді.

Напередодні Папа Лев виступив у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, де попередив про кризу ООН та інших міжнародних інституцій, а також знову порушив питання ризиків, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.

Після Парижа понтифік вирушив до Лурда. У неділю там запланована його зустріч із французами, які постраждали від насильства з боку духовенства.

Папа Лев попереджає, що ООН ризикує перетворитися на "фарс"