На Харківщині побільшало поранених від удару рф по магазину, масована атака на Лозову забрала два життя

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 990 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 15783 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 30020 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 23451 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 23270 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 22638 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 32309 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19743 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22053 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39734 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях11 лютого, 22:52 • 10811 перегляди
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 4212 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 15817 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 11789 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 7694 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 32315 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 28105 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 29795 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39738 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 51908 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Одеса
Іран
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 60 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 14599 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 17008 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 18197 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 20014 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Х-59

На Харківщині побільшало поранених від удару рф по магазину, масована атака на Лозову забрала два життя

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Внаслідок удару рф по магазину в Барвінковому Харківської області постраждали 13 людей. У Лозовій через нічну атаку загинули двоє та шість постраждали.

На Харківщині побільшало поранених від удару рф по магазину, масована атака на Лозову забрала два життя

У Харківській області до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок удару рф по магазину в Барвінковому, двоє людей загинули, 6 постраждали через нічну атаку ворога на Лозову, повідомили у Харківській обласній прокуратурі та ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

Напередодні ввечері російські війська завдали серію ударів БпЛА по середмістю Барвінкового.

"За попередніми даними, постраждали 13 людей", - повідомили у ДСНС.

У результаті одного з влучань по двоповерховій будівлі магазину сталися руйнації та пожежа на площі понад 1500 кв. м. Після повторного удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі.

Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені. Рятувальники працювали під загрозою повторних російських ударів.

Як зазначили у прокуратурі, а попередніми даними, російська армія застосувала по місту два ударні БпЛА типу "Герань-2".

"Перше влучання зафіксовано по складському приміщенню магазину. Орієнтовно через 15 хвилин відбувся другий удар - вже безпосередньо по магазину, у той момент, коли на місці працювали профільні служби, які ліквідовували наслідки атаки, надавали допомогу людям та фіксували злочин. Ймовірно, ворог вкотре застосував тактику так званого "подвійного удару", спрямовану на спричинення якомога більшої кількості постраждалих", - зазначили у прокуратурі.

Армія рф атакувала магазин на Харківщині, відомо про 10 постраждалих11.02.26, 22:13 • 3178 переглядiв

А вночі 12 лютого збройні сили рф, за даними прокуратури, здійснили комбіновану масовану атаку на місто Лозова із застосуванням, за попередніми даними, балістичних ракет та ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2". Атака тривала орієнтовно з 01:30 до 04:00.

Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, сталося загоряння складської будівлі одного з підприємств. Пошкоджено гаражі фермерського господарства та житлові будинки.

"Унаслідок збройної атаки загинули чоловік та жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку", - вказали у прокуратурі.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей; 20 людей постраждали, серед них двоє дітей. 

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Лозова
Шахед-136