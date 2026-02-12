На Харківщині побільшало поранених від удару рф по магазину, масована атака на Лозову забрала два життя
Київ • УНН
Внаслідок удару рф по магазину в Барвінковому Харківської області постраждали 13 людей. У Лозовій через нічну атаку загинули двоє та шість постраждали.
У Харківській області до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок удару рф по магазину в Барвінковому, двоє людей загинули, 6 постраждали через нічну атаку ворога на Лозову, повідомили у Харківській обласній прокуратурі та ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
Напередодні ввечері російські війська завдали серію ударів БпЛА по середмістю Барвінкового.
"За попередніми даними, постраждали 13 людей", - повідомили у ДСНС.
У результаті одного з влучань по двоповерховій будівлі магазину сталися руйнації та пожежа на площі понад 1500 кв. м. Після повторного удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі.
Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені. Рятувальники працювали під загрозою повторних російських ударів.
Як зазначили у прокуратурі, а попередніми даними, російська армія застосувала по місту два ударні БпЛА типу "Герань-2".
"Перше влучання зафіксовано по складському приміщенню магазину. Орієнтовно через 15 хвилин відбувся другий удар - вже безпосередньо по магазину, у той момент, коли на місці працювали профільні служби, які ліквідовували наслідки атаки, надавали допомогу людям та фіксували злочин. Ймовірно, ворог вкотре застосував тактику так званого "подвійного удару", спрямовану на спричинення якомога більшої кількості постраждалих", - зазначили у прокуратурі.
А вночі 12 лютого збройні сили рф, за даними прокуратури, здійснили комбіновану масовану атаку на місто Лозова із застосуванням, за попередніми даними, балістичних ракет та ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2". Атака тривала орієнтовно з 01:30 до 04:00.
Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, сталося загоряння складської будівлі одного з підприємств. Пошкоджено гаражі фермерського господарства та житлові будинки.
"Унаслідок збройної атаки загинули чоловік та жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку", - вказали у прокуратурі.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей; 20 людей постраждали, серед них двоє дітей.