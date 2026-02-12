В Харьковской области увеличилось число раненых от удара рф по магазину, массированная атака на Лозовую унесла две жизни
Киев • УНН
В результате удара рф по магазину в Барвенково Харьковской области пострадали 13 человек. В Лозовой из-за ночной атаки погибли двое и шесть пострадали.
В Харьковской области до 13 возросло количество пострадавших в результате удара рф по магазину в Барвенково, два человека погибли, 6 пострадали из-за ночной атаки врага на Лозовую, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
Накануне вечером российские войска нанесли серию ударов БПЛА по центру Барвенково.
"По предварительным данным, пострадали 13 человек", - сообщили в ГСЧС.
В результате одного из попаданий по двухэтажному зданию магазина произошли разрушения и пожар на площади более 1500 кв. м. После повторного удара повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили.
Работы по ликвидации последствий атаки завершены. Спасатели работали под угрозой повторных российских ударов.
Как отметили в прокуратуре, по предварительным данным, российская армия применила по городу два ударных БПЛА типа "Герань-2".
"Первое попадание зафиксировано по складскому помещению магазина. Ориентировочно через 15 минут произошел второй удар - уже непосредственно по магазину, в тот момент, когда на месте работали профильные службы, которые ликвидировали последствия атаки, оказывали помощь людям и фиксировали преступление. Вероятно, враг в очередной раз применил тактику так называемого "двойного удара", направленную на причинение как можно большего количества пострадавших", - отметили в прокуратуре.
А ночью 12 февраля вооруженные силы рф, по данным прокуратуры, совершили комбинированную массированную атаку на город Лозовая с применением, по предварительным данным, баллистических ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2". Атака продолжалась ориентировочно с 01:30 до 04:00.
В результате попаданий зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. В частности, произошло возгорание складского здания одного из предприятий. Повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома.
"В результате вооруженной атаки погибли мужчина и женщина. Еще шесть человек получили ранения и находятся в состоянии острого шока", - указали в прокуратуре.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека; 20 человек пострадали, среди них двое детей.