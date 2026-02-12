В Харьковской области увеличилось число раненых от удара рф по магазину, массированная атака на Лозовую унесла две жизни

$43.030.06
51.210.04
ukenru
09:16 • 1366 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 14708 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 22929 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 35946 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 28884 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 27281 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 24599 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 38979 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19969 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22242 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 11789 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 20845 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 16866 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 13949 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 6554 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 39019 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 33665 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 35291 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 45174 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 57338 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 2016 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 18071 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 20313 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 21318 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 22964 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Кх-59

В Харьковской области увеличилось число раненых от удара рф по магазину, массированная атака на Лозовую унесла две жизни

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

В результате удара рф по магазину в Барвенково Харьковской области пострадали 13 человек. В Лозовой из-за ночной атаки погибли двое и шесть пострадали.

В Харьковской области увеличилось число раненых от удара рф по магазину, массированная атака на Лозовую унесла две жизни

В Харьковской области до 13 возросло количество пострадавших в результате удара рф по магазину в Барвенково, два человека погибли, 6 пострадали из-за ночной атаки врага на Лозовую, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

Накануне вечером российские войска нанесли серию ударов БПЛА по центру Барвенково.

"По предварительным данным, пострадали 13 человек", - сообщили в ГСЧС.

В результате одного из попаданий по двухэтажному зданию магазина произошли разрушения и пожар на площади более 1500 кв. м. После повторного удара повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили.

Работы по ликвидации последствий атаки завершены. Спасатели работали под угрозой повторных российских ударов.

Как отметили в прокуратуре, по предварительным данным, российская армия применила по городу два ударных БПЛА типа "Герань-2".

"Первое попадание зафиксировано по складскому помещению магазина. Ориентировочно через 15 минут произошел второй удар - уже непосредственно по магазину, в тот момент, когда на месте работали профильные службы, которые ликвидировали последствия атаки, оказывали помощь людям и фиксировали преступление. Вероятно, враг в очередной раз применил тактику так называемого "двойного удара", направленную на причинение как можно большего количества пострадавших", - отметили в прокуратуре.

Армия рф атаковала магазин на Харьковщине, известно о 10 пострадавших11.02.26, 22:13 • 3230 просмотров

А ночью 12 февраля вооруженные силы рф, по данным прокуратуры, совершили комбинированную массированную атаку на город Лозовая с применением, по предварительным данным, баллистических ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2". Атака продолжалась ориентировочно с 01:30 до 04:00.

В результате попаданий зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. В частности, произошло возгорание складского здания одного из предприятий. Повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома.

"В результате вооруженной атаки погибли мужчина и женщина. Еще шесть человек получили ранения и находятся в состоянии острого шока", - указали в прокуратуре.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека; 20 человек пострадали, среди них двое детей.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Лозовая
Шахед-136