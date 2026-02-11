Армия рф атаковала магазин на Харьковщине, известно о 10 пострадавших

Вечером в среду, 11 февраля, рф атаковала город Барвинково Изюмского района, в результате чего загорелся двухэтажный магазин. В настоящее время известно о 10 травмированных гражданах, передает УНН со ссылкой на Нацполицию и прокуратуру Харьковской области.

11 февраля около 18:35 войска рф обстреляли город Барвинково Изюмского района. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин. На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранения и острую реакцию на стресс получили 10 человек.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по предварительным данным, враг нанес удар беспилотником типа "Герань-2". В результате атаки вспыхнул пожар.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты атаковали служебный автомобиль первичной медицинской помощи на Харьковщине. В результате удара автомобиль загорелся, одна женщина погибла на месте происшествия.