Эксклюзив
19:42 • 1558 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 5484 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 8166 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 9324 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 12251 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 19760 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16070 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20078 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 31950 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24398 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Армия рф атаковала магазин на Харьковщине, известно о 10 пострадавших

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Российские войска обстреляли Барвинково Изюмского района, попав в двухэтажный магазин. В результате атаки 10 человек получили ранения и острую реакцию на стресс, возник пожар.

Армия рф атаковала магазин на Харьковщине, известно о 10 пострадавших

Вечером в среду, 11 февраля, рф атаковала город Барвинково Изюмского района, в результате чего загорелся двухэтажный магазин. В настоящее время известно о 10 травмированных гражданах, передает УНН со ссылкой на Нацполицию и прокуратуру Харьковской области.

11 февраля около 18:35 войска рф обстреляли город Барвинково Изюмского района. В результате попадания загорелся двухэтажный магазин. На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что ранения и острую реакцию на стресс получили 10 человек.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по предварительным данным, враг нанес удар беспилотником типа "Герань-2". В результате атаки вспыхнул пожар.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним 

Сегодня, 11 февраля, российские оккупанты атаковали служебный автомобиль первичной медицинской помощи на Харьковщине. В результате удара автомобиль загорелся, одна женщина погибла на месте происшествия.

Павел Башинский

Война в УкраинеКриминал и ЧП
