Армія рф атакувала магазин на Харківщині, відомо про 10 постраждалих

Ексклюзив
19:42 • 1514 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 5424 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 8120 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 9280 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 12232 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 19744 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16065 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20073 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31940 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24397 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Популярнi новини
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Сумська область
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Серіали

Армія рф атакувала магазин на Харківщині, відомо про 10 постраждалих

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Російські війська обстріляли Барвінкове Ізюмського району, влучивши у двоповерховий магазин. Внаслідок атаки 10 людей отримали поранення та гостру реакцію на стрес, виникла пожежа.

Армія рф атакувала магазин на Харківщині, відомо про 10 постраждалих

Ввечері середи, 11 лютого, рф атакувала місто Барвінкове Ізюмського району, внаслідок чого загорівся двоповерховий магазин. Наразі відомо про 10 травмованих громадян, передає УНН із посиланням на Нацполіцію та прокуратуру Харківської області.

11 лютого близько 18:35 війська рф здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин. На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що поранення та гостру реакцію на стрес отримали 10 людей.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог завдав удару безпілотником типу "Герань-2". Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо 

Сьогодні, 11 лютого, російські окупанти атакували службовий автомобіль первинної медичної допомоги на Харківщині. Внаслідок удару автомобіль загорівся, одна жінка загинула на місці події.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКримінал та НП
