Армія рф атакувала магазин на Харківщині, відомо про 10 постраждалих

Ввечері середи, 11 лютого, рф атакувала місто Барвінкове Ізюмського району, внаслідок чого загорівся двоповерховий магазин. Наразі відомо про 10 травмованих громадян, передає УНН із посиланням на Нацполіцію та прокуратуру Харківської області.

11 лютого близько 18:35 війська рф здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин. На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поранення та гостру реакцію на стрес отримали 10 людей.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог завдав удару безпілотником типу "Герань-2". Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Сьогодні, 11 лютого, російські окупанти атакували службовий автомобіль первинної медичної допомоги на Харківщині. Внаслідок удару автомобіль загорівся, одна жінка загинула на місці події.