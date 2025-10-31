Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця

$42.080.01
30 жовтня, 22:19 • 12581 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 30506 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 35891 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 28962 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 31522 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58435 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11935 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27564 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26044 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28386 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Популярнi новини
Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень 30 жовтня, 21:10 • 2988 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 6540 перегляди
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро30 жовтня, 22:32 • 3906 перегляди
У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю30 жовтня, 23:29 • 4564 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 10968 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 42059 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58432 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 55049 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 115034 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 104876 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 12798 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 44908 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 50793 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73891 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 77462 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Внаслідок нічних обстрілів 31 жовтня постраждали залізничні об’єкти та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом, а поїзд №779/780 Суми – Київ відправився за графіком з підмінними вагонами.

Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця

Під час нічних обстрілів російських військ 31 жовтня постраждали залізничні об’єкти та рухомий склад Укрзалізниці на Харківщині та Сумщині, через це є зміни у графіку проходження потягів, повідомили у компанії, пише УНН.

Деталі

Знову тяжка ніч для залізничників. Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині 

– йдеться у повідомленні.

У Сумах під удари потрапило пасажирське депо: "Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком".

росіяни завдали понад 670 ударів по Запорізькій області за добу: 3 загиблих та 29 поранених – ОВА31.10.25, 07:09 • 860 переглядiв

Також постраждала інфраструктура залізниці поблизу Лозової: "Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка".

Укрзалізниця зазначила, що продовжує працювати над відновленням пошкоджених об’єктів та забезпеченням безперервного руху поїздів попри атаки ворога.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів 

– заявили в Укрзалізниці.

росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА31.10.25, 00:19 • 12576 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Лозова
Івано-Франківськ
Суми
Київ