Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів 31 жовтня постраждали залізничні об’єкти та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом, а поїзд №779/780 Суми – Київ відправився за графіком з підмінними вагонами.
Під час нічних обстрілів російських військ 31 жовтня постраждали залізничні об’єкти та рухомий склад Укрзалізниці на Харківщині та Сумщині, через це є зміни у графіку проходження потягів, повідомили у компанії, пише УНН.
Деталі
Знову тяжка ніч для залізничників. Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині
У Сумах під удари потрапило пасажирське депо: "Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком".
росіяни завдали понад 670 ударів по Запорізькій області за добу: 3 загиблих та 29 поранених – ОВА31.10.25, 07:09 • 860 переглядiв
Також постраждала інфраструктура залізниці поблизу Лозової: "Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка".
Укрзалізниця зазначила, що продовжує працювати над відновленням пошкоджених об’єктів та забезпеченням безперервного руху поїздів попри атаки ворога.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА31.10.25, 00:19 • 12576 переглядiв