росіяни завдали понад 670 ударів по Запорізькій області за добу: 3 загиблих та 29 поранених – ОВА
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 19 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще 29 отримали поранення. Окупанти здійснили ракетні удари, авіаційні атаки, застосували безпілотники, РСЗВ та артилерію.
За минулу добу російські війська атакували 19 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще 29 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Іван Федоров в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Три людини загинули, ще двадцять девʼять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах
За його словами, окупанти нанесли 9 ракетних ударів по Запоріжжю, 4 авіаційні атаки по Приморському, Оріхову, Новоуспенівці та Залізничному, а понад 410 безпілотників атакували ряд населених пунктів. Крім того, 7 обстрілів із РСЗВ та 243 артилерійських удари влучили по регіону.
Федоров додав, що надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА31.10.25, 00:19 • 12591 перегляд