россияне нанесли более 670 ударов по Запорожской области за сутки: 3 погибших и 29 раненых – ОВА

За минувшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще 29 получили ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Три человека погибли, еще двадцать девять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам – отметил Федоров.

По его словам, оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Запорожью, 4 авиационные атаки по Приморскому, Орехову, Новоуспеновке и Зализничному, а более 410 беспилотников атаковали ряд населенных пунктов. Кроме того, 7 обстрелов из РСЗО и 243 артиллерийских удара попали по региону.

Федоров добавил, что поступило 191 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

