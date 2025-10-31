россияне нанесли более 670 ударов по Запорожской области за сутки: 3 погибших и 29 раненых – ОВА
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще 29 получили ранения. Оккупанты совершили ракетные удары, авиационные атаки, применили беспилотники, РСЗО и артиллерию.
За минувшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще 29 получили ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Три человека погибли, еще двадцать девять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам
По его словам, оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Запорожью, 4 авиационные атаки по Приморскому, Орехову, Новоуспеновке и Зализничному, а более 410 беспилотников атаковали ряд населенных пунктов. Кроме того, 7 обстрелов из РСЗО и 243 артиллерийских удара попали по региону.
Федоров добавил, что поступило 191 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
