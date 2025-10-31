$42.080.01
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 4766 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 34883 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39040 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 31908 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62213 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12771 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27924 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26558 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28476 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця

Киев • УНН

 • 4770 просмотра

В результате ночных обстрелов 31 октября пострадали железнодорожные объекты и подвижной состав Укрзализныци в Сумской и Харьковской областях. Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом, а поезд №779/780 Сумы – Киев отправился по графику с подменными вагонами.

Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця

Во время ночных обстрелов российских войск 31 октября пострадали железнодорожные объекты и подвижной состав Укрзализныци в Харьковской и Сумской областях, из-за этого есть изменения в графике прохождения поездов, сообщили в компании, пишет УНН.

Подробности

Снова тяжелая ночь для железнодорожников. Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях 

– говорится в сообщении.

В Сумах под удары попало пассажирское депо: "Повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику".

россияне нанесли более 670 ударов по Запорожской области за сутки: 3 погибших и 29 раненых – ОВА

Также пострадала инфраструктура железной дороги вблизи Лозовой: "Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика".

Укрзализныця отметила, что продолжает работать над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением непрерывного движения поездов несмотря на атаки врага.

По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли в укрытия 

– заявили в Укрзализныце.

Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА

Степан Гафтко

