Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов 31 октября пострадали железнодорожные объекты и подвижной состав Укрзализныци в Сумской и Харьковской областях. Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом, а поезд №779/780 Сумы – Киев отправился по графику с подменными вагонами.
Во время ночных обстрелов российских войск 31 октября пострадали железнодорожные объекты и подвижной состав Укрзализныци в Харьковской и Сумской областях, из-за этого есть изменения в графике прохождения поездов, сообщили в компании, пишет УНН.
Подробности
Снова тяжелая ночь для железнодорожников. Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях
В Сумах под удары попало пассажирское депо: "Повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику".
россияне нанесли более 670 ударов по Запорожской области за сутки: 3 погибших и 29 раненых – ОВА31.10.25, 07:09 • 1618 просмотров
Также пострадала инфраструктура железной дороги вблизи Лозовой: "Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика".
Укрзализныця отметила, что продолжает работать над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением непрерывного движения поездов несмотря на атаки врага.
По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли в укрытия
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА31.10.25, 00:19 • 15066 просмотров