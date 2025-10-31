Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця

Во время ночных обстрелов российских войск 31 октября пострадали железнодорожные объекты и подвижной состав Укрзализныци в Харьковской и Сумской областях, из-за этого есть изменения в графике прохождения поездов, сообщили в компании, пишет УНН.

Подробности

Снова тяжелая ночь для железнодорожников. Враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях – говорится в сообщении.

В Сумах под удары попало пассажирское депо: "Повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику".

Также пострадала инфраструктура железной дороги вблизи Лозовой: "Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика".

Укрзализныця отметила, что продолжает работать над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением непрерывного движения поездов несмотря на атаки врага.

По предварительной информации, никто не пострадал – все работники вовремя перешли в укрытия – заявили в Укрзализныце.

