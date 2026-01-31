"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 1708 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 5680 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 8214 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 7786 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 10769 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7810 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23286 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42393 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 45438 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28922 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.6м/с
73%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 11105 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 14445 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 17728 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 7962 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 5988 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 10769 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 45439 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 28575 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 33396 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 36739 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 3352 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 8010 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16939 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16582 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16793 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
The New York Times

"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Через активність ворожих БПЛА Укрзалізниця коригує рух поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. На деяких ділянках залізничне сполучення замінено автобусними трансферами.

"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів

Через безпекову ситуацію та активність ворожих безпілотників "Укрзалізниця" вимушено коригує графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Станом на 31 січня на окремих дільницях залізничне сполучення тимчасово замінено автобусними трансферами задля безпеки пасажирів. Про це пише УНН.

Деталі

У Запорізькій області через постійну активність БПЛА поблизу залізничної інфраструктури рух на дільниці Запоріжжя – Дніпро та у зворотному напрямку здійснюватиметься автобусами щонайменше до 09:00 1 лютого.

На залізниці стабілізували ситуацію з енергопостачанням після відключень, відставання від графіка мінімальні - Укрзалізниця31.01.26, 12:00 • 1512 переглядiв

Аналогічна схема діє і на Харківщині: пасажирів, які прямують дільницею Лозова – Барвінкове – Краматорськ, пересаджують на автобуси, що рухаються об’їзними маршрутами.

За минулу добу завдяки спільній роботі УЗ та обласних адміністрацій таким способом було перевезено понад 2,2 тисячі осіб.

Ситуація на Сумщині та заходи безпеки

На Сумському напрямку моніторингові групи також фіксують ворожі дрони на шляху прямування поїздів. Наразі рух потягів не зупинено, проте залізничники здійснюють вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Контроль за ситуацією на цій ділянці посилено, а пасажирів просять бути готовими до можливих затримок та уважно стежити за сповіщеннями у застосунку "Укрзалізниці".

росіяни вже понад добу б’ють по об’єктах залізниці на Дніпровщині - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4700 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Лозова
Краматорськ
Запоріжжя