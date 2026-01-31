"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
Київ • УНН
Через активність ворожих БПЛА Укрзалізниця коригує рух поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. На деяких ділянках залізничне сполучення замінено автобусними трансферами.
Через безпекову ситуацію та активність ворожих безпілотників "Укрзалізниця" вимушено коригує графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Станом на 31 січня на окремих дільницях залізничне сполучення тимчасово замінено автобусними трансферами задля безпеки пасажирів. Про це пише УНН.
Деталі
У Запорізькій області через постійну активність БПЛА поблизу залізничної інфраструктури рух на дільниці Запоріжжя – Дніпро та у зворотному напрямку здійснюватиметься автобусами щонайменше до 09:00 1 лютого.
Аналогічна схема діє і на Харківщині: пасажирів, які прямують дільницею Лозова – Барвінкове – Краматорськ, пересаджують на автобуси, що рухаються об’їзними маршрутами.
За минулу добу завдяки спільній роботі УЗ та обласних адміністрацій таким способом було перевезено понад 2,2 тисячі осіб.
Ситуація на Сумщині та заходи безпеки
На Сумському напрямку моніторингові групи також фіксують ворожі дрони на шляху прямування поїздів. Наразі рух потягів не зупинено, проте залізничники здійснюють вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Контроль за ситуацією на цій ділянці посилено, а пасажирів просять бути готовими до можливих затримок та уважно стежити за сповіщеннями у застосунку "Укрзалізниці".
