"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
Из-за активности вражеских БПЛА Укрзалізниця корректирует движение поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. На некоторых участках железнодорожное сообщение заменено автобусными трансферами.
Подробности
В Запорожской области из-за постоянной активности БПЛА вблизи железнодорожной инфраструктуры движение на участке Запорожье – Днепр и в обратном направлении будет осуществляться автобусами как минимум до 09:00 1 февраля.
Аналогичная схема действует и на Харьковщине: пассажиров, следующих по участку Лозовая – Барвенково – Краматорск, пересаживают на автобусы, движущиеся по объездным маршрутам.
За прошедшие сутки благодаря совместной работе УЗ и областных администраций таким способом было перевезено более 2,2 тысячи человек.
Ситуация на Сумщине и меры безопасности
На Сумском направлении мониторинговые группы также фиксируют вражеские дроны на пути следования поездов. Сейчас движение поездов не остановлено, однако железнодорожники осуществляют вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Контроль за ситуацией на этом участке усилен, а пассажиров просят быть готовыми к возможным задержкам и внимательно следить за оповещениями в приложении "Укрзализныци".
