"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов

11:48 • 1690 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 5654 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 8190 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 7760 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 10756 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 7798 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23276 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42382 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 45429 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28919 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 11105 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 14445 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 17728 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 7962 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo08:22 • 5988 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 10756 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 45429 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 28572 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 33391 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 36733 просмотра
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Александр Сырский
Украина
Молдова
Румыния
Соединённые Штаты
Харьковская область
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 3348 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 7996 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 16936 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 16580 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 16792 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
The New York Times

"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Из-за активности вражеских БПЛА Укрзалізниця корректирует движение поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. На некоторых участках железнодорожное сообщение заменено автобусными трансферами.

"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов

Из-за ситуации с безопасностью и активности вражеских беспилотников «Укрзализныця» вынужденно корректирует график движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. По состоянию на 31 января на отдельных участках железнодорожное сообщение временно заменено автобусными трансферами для безопасности пассажиров. Об этом пишет УНН.

Подробности

В Запорожской области из-за постоянной активности БПЛА вблизи железнодорожной инфраструктуры движение на участке Запорожье – Днепр и в обратном направлении будет осуществляться автобусами как минимум до 09:00 1 февраля.

На железной дороге стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после отключений, отставания от графика минимальны - Укрзализныця31.01.26, 12:00 • 1510 просмотров

Аналогичная схема действует и на Харьковщине: пассажиров, следующих по участку Лозовая – Барвенково – Краматорск, пересаживают на автобусы, движущиеся по объездным маршрутам.

За прошедшие сутки благодаря совместной работе УЗ и областных администраций таким способом было перевезено более 2,2 тысячи человек.

Ситуация на Сумщине и меры безопасности

На Сумском направлении мониторинговые группы также фиксируют вражеские дроны на пути следования поездов. Сейчас движение поездов не остановлено, однако железнодорожники осуществляют вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Контроль за ситуацией на этом участке усилен, а пассажиров просят быть готовыми к возможным задержкам и внимательно следить за оповещениями в приложении "Укрзализныци".

россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4694 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Украинская железная дорога
Днепр
Лозовая
Краматорск
Запорожье