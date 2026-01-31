На железной дороге стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после отключений, отставания от графика минимальны - Укрзализныця

Укрзализныця стабилизировала ситуацию с энергоснабжением после отключений, сообщили в компании в субботу, пишет УНН.

Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах – поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны и будут наверстаны