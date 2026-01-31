$42.850.00
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 3336 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 3566 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 5608 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5288 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22356 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41188 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43810 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28574 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26347 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
На железной дороге стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после отключений, отставания от графика минимальны - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Электроснабжение на железной дороге восстановлено почти во всех регионах, поезда движутся по маршрутам. Kyiv City Express возобновил движение с задержками 20-30 минут.

На железной дороге стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после отключений, отставания от графика минимальны - Укрзализныця

Укрзализныця стабилизировала ситуацию с энергоснабжением после отключений, сообщили в компании в субботу, пишет УНН.

Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах – поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны и будут наверстаны

- указали в УЗ.

На вокзалах, как отмечается, есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.

"Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки – 20–30 минут. Максимально нагоняем график", - говорится в сообщении.

Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой31.01.26, 11:29 • 5292 просмотра

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия