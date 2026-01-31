На железной дороге стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после отключений, отставания от графика минимальны - Укрзализныця
Киев • УНН
Электроснабжение на железной дороге восстановлено почти во всех регионах, поезда движутся по маршрутам. Kyiv City Express возобновил движение с задержками 20-30 минут.
Укрзализныця стабилизировала ситуацию с энергоснабжением после отключений, сообщили в компании в субботу, пишет УНН.
Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах – поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны и будут наверстаны
На вокзалах, как отмечается, есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме.
"Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки – 20–30 минут. Максимально нагоняем график", - говорится в сообщении.
