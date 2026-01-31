На залізниці стабілізували ситуацію з енергопостачанням після відключень, відставання від графіка мінімальні - Укрзалізниця
Київ • УНН
Електропостачання на залізниці відновлено майже в усіх регіонах, поїзди рухаються за маршрутами. Kyiv City Express відновив рух із затримками 20-30 хвилин.
Укрзалізниця стабілізувала ситуацію з енергопостачанням після відключень, повідомили у компанії у суботу, пише УНН.
Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах - поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені
На вокзалах, як зазначається, є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.
"Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки - 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік", - ідеться у повідомленні.
