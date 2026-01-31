$42.850.00
10:30 • 944 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 1704 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 2212 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 3954 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 4288 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22087 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 40779 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 43433 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28454 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26253 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
На залізниці стабілізували ситуацію з енергопостачанням після відключень, відставання від графіка мінімальні - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Електропостачання на залізниці відновлено майже в усіх регіонах, поїзди рухаються за маршрутами. Kyiv City Express відновив рух із затримками 20-30 хвилин.

Укрзалізниця стабілізувала ситуацію з енергопостачанням після відключень, повідомили у компанії у суботу, пише УНН.

Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах - поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені

- вказали в УЗ.

На вокзалах, як зазначається, є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.

"Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки - 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік", - ідеться у повідомленні.

Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою31.01.26, 11:29 • 4296 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія