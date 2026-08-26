Окупанти двічі вдарили по бізнес-центру в Лозовій, відомо про 10 поранених - мер
Київ • УНН
У Лозовій російський удар спричинив пожежу в бізнес-центрі та пошкодив багатоповерхівки. Поранені десятеро людей, серед них є важкі.
Армія рф вдарила по бізнес-центру в щільній житловій забудові у Лозовій, що на Харківщині. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами мера, будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару.
Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади. На жаль, маємо постраждалих. Наразі відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Більше деталей згодом
Міський голова Лозової закликав до максимальної обережності.
Не ігноруйте сигнали тривоги. Забирайте дітей з відкритих ділянок! Навіть звичайний підвал може врятувати від поранень. Закликаю не збігатися на місце прильотів. Ви заважаєте медикам та рятувальникам і самі стаєте мішенню для повторних атак
росія атакувала Харків реактивним дроном: є поранені25.08.26, 19:00 • 3738 переглядiв