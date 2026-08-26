Оккупанты дважды ударили по бизнес-центру в Лозовой, известно о 10 пострадавших — мэр

Армия рф нанесла удар по бизнес-центру в плотной жилой застройке в Лозовой, что в Харьковской области. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает УНН.

По словам мэра, здание загорелось, повреждены расположенные поблизости многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар.

Это был сознательный расчет на максимальное количество жертв: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения. К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время известно о десяти раненых, среди них есть тяжелораненые. Врачи борются за их жизни, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Больше деталей позже

Мэр Лозовой призвал к максимальной осторожности.

Не игнорируйте сигналы тревоги. Уводите детей с открытых участков! Даже обычный подвал может спасти от ранений. Призываю не сбегаться к месту прилетов. Вы мешаете медикам и спасателям и сами становитесь мишенью для повторных атак