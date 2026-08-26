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The Economist

Оккупанты дважды ударили по бизнес-центру в Лозовой, известно о 10 пострадавших — мэр

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В Лозовой российский удар вызвал пожар в бизнес-центре и повредил многоэтажные дома. Ранены десять человек, среди них есть тяжёлые.

Оккупанты дважды ударили по бизнес-центру в Лозовой, известно о 10 пострадавших — мэр

Армия рф нанесла удар по бизнес-центру в плотной жилой застройке в Лозовой, что в Харьковской области. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает УНН

Детали

По словам мэра, здание загорелось, повреждены расположенные поблизости многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар.

Это был сознательный расчет на максимальное количество жертв: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения. К сожалению, есть пострадавшие. В настоящее время известно о десяти раненых, среди них есть тяжелораненые. Врачи борются за их жизни, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Больше деталей позже 

- добавил Зеленский.

Мэр Лозовой призвал к максимальной осторожности.

Не игнорируйте сигналы тревоги. Уводите детей с открытых участков! Даже обычный подвал может спасти от ранений. Призываю не сбегаться к месту прилетов. Вы мешаете медикам и спасателям и сами становитесь мишенью для повторных атак 

- резюмировал Зеленский.

россия атаковала Харьков реактивным дроном: есть раненые25.08.26, 19:00 • 3736 просмотров

Антонина Туманова

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