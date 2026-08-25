россия атаковала Харьков реактивным дроном: есть раненые
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова удар реактивного дрона повредил около десяти домов и несколько автомобилей. Пострадали два человека.
Армия рф атаковала Харьков реактивным дроном, повреждено около десяти частных домов и несколько автомобилей, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Зафиксирован удар вражеского реактивного дрона в Основянском районе, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей. Поступает информация о пострадавших
Позже городской голова Харькова уточнил, что в настоящее время известно о двух пострадавших в результате вражеского удара по Основянскому району.
россия дважды ударила дронами по АЗС в Харькове, есть пострадавший24.08.26, 11:57 • 3546 просмотров