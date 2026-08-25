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россия атаковала Харьков реактивным дроном: есть раненые

Киев • УНН

 • 416 просмотра

В Основянском районе Харькова удар реактивного дрона повредил около десяти домов и несколько автомобилей. Пострадали два человека.

россия атаковала Харьков реактивным дроном: есть раненые

Армия рф атаковала Харьков реактивным дроном, повреждено около десяти частных домов и несколько автомобилей, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Зафиксирован удар вражеского реактивного дрона в Основянском районе, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей. Поступает информация о пострадавших 

- сообщил Терехов.

Позже городской голова Харькова уточнил, что в настоящее время известно о двух пострадавших в результате вражеского удара по Основянскому району.

россия дважды ударила дронами по АЗС в Харькове, есть пострадавший24.08.26, 11:57 • 3546 просмотров

Антонина Туманова

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