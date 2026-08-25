россия атаковала Харьков реактивным дроном: есть раненые

Армия рф атаковала Харьков реактивным дроном, повреждено около десяти частных домов и несколько автомобилей, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Зафиксирован удар вражеского реактивного дрона в Основянском районе, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей. Поступает информация о пострадавших - сообщил Терехов.

Позже городской голова Харькова уточнил, что в настоящее время известно о двух пострадавших в результате вражеского удара по Основянскому району.

россия дважды ударила дронами по АЗС в Харькове, есть пострадавший