росія атакувала Харків реактивним дроном: є поранені

Армія рф атакувала Харків реактивним дроном, пошкоджено близько десяти приватних будинків та кілька авто, є поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Зафіксовано удар ворожого реактивного дрона в Основʼянському районі, пошкоджено близько десяти приватних будинків, кілька авто. Надходить інформація про постраждалих - повідомив Терехов.

Згодом міський голова Харкова уточнив, що наразі відомо про двох постраждалих від ворожого удару по Основʼянському району.

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