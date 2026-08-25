росія атакувала Харків реактивним дроном: є поранені
Київ • УНН
В Основʼянському районі Харкова удар реактивного дрона пошкодив близько десяти будинків і кілька авто. Постраждали двоє людей.
Армія рф атакувала Харків реактивним дроном, пошкоджено близько десяти приватних будинків та кілька авто, є поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Зафіксовано удар ворожого реактивного дрона в Основʼянському районі, пошкоджено близько десяти приватних будинків, кілька авто. Надходить інформація про постраждалих
Згодом міський голова Харкова уточнив, що наразі відомо про двох постраждалих від ворожого удару по Основʼянському району.
росія двічі вдарила дронами по АЗС у Харкові, є постраждалий24.08.26, 11:57 • 3554 перегляди