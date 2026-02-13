Українців попередили про зміни у русі поїздів у п'яти областях
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомляє про точкові зміни в русі поїздів на Сумщині та Чернігівщині, автобусний об'їзд на Харківщині. На Запоріжжі рух поїздів залежить від безпекової ситуації, а на Дніпропетровщині змінено маршрути приміських потягів.
Точкові зміни в русі поїздів можливі сьогодні на Сумщині та Чернігівщині, на Харківщині діє автобусний об'їзд, а на Запоріжжі поїзди курсують залежно від безпекової ситуації, на Дніпровщині є зміни у русі приміських потягів, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Сумська та Чернігівська області
У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.
Харківська та Дніпропетровська області
Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на цьому напрямку забезпечуємо автобусним об’їздом — стиковку організовано.
Напередодні ввечері в УЗ повідомили, що змінюють маршрути низки приміських поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині "в звʼязку з пошкодженням інфраструктури".
Як вказано, діє тимчасова зміна маршрутів приміських поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині і 13 лютого. Ідеться про: №6414 Лиманівка –Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський); №6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна); №6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова).
Запорізька область
У регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Просимо пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.
