08:10 • 3478 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 5408 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 22613 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 47605 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 34644 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 44909 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 34375 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27013 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27778 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29816 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Українців попередили про зміни у русі поїздів у п'яти областях

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Укрзалізниця повідомляє про точкові зміни в русі поїздів на Сумщині та Чернігівщині, автобусний об'їзд на Харківщині. На Запоріжжі рух поїздів залежить від безпекової ситуації, а на Дніпропетровщині змінено маршрути приміських потягів.

Українців попередили про зміни у русі поїздів у п'яти областях

Точкові зміни в русі поїздів можливі сьогодні на Сумщині та Чернігівщині, на Харківщині діє автобусний об'їзд, а на Запоріжжі поїзди курсують залежно від безпекової ситуації, на Дніпровщині є зміни у русі приміських потягів, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Сумська та Чернігівська області

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківська та Дніпропетровська області

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на цьому напрямку забезпечуємо автобусним об’їздом — стиковку організовано.

Напередодні ввечері в УЗ повідомили, що змінюють маршрути низки приміських поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині "в звʼязку з пошкодженням інфраструктури".

Як вказано, діє тимчасова зміна маршрутів приміських поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині і 13 лютого. Ідеться про: №6414 Лиманівка –Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський); №6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна); №6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова).

Запорізька область

У регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Просимо пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

росія масовано атакувала портову інфраструктуру та залізницю - віцепрем'єр13.02.26, 10:05 • 1890 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Бахмач
Чернігівська область
Лозова
Краматорськ