Украинцев предупредили об изменениях в движении поездов в пяти областях
Киев • УНН
Укрзализныця сообщает о точечных изменениях в движении поездов на Сумщине и Черниговщине, автобусный объезд на Харьковщине. В Запорожье движение поездов зависит от ситуации с безопасностью, а на Днепропетровщине изменены маршруты пригородных поездов.
Точечные изменения в движении поездов возможны сегодня в Сумской и Черниговской областях, в Харьковской области действует автобусный объезд, а в Запорожье поезда курсируют в зависимости от ситуации с безопасностью, в Днепропетровской области есть изменения в движении пригородных поездов, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
Сумская и Черниговская области
В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/из станции Кролевец. В Черниговской области временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.
Харьковская и Днепропетровская области
Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и далее остается зоной повышенной опасности. Перевозки на этом направлении обеспечиваем автобусным объездом — стыковка организована.
Накануне вечером в УЗ сообщили, что меняют маршруты ряда пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях "в связи с повреждением инфраструктуры".
Как указано, действует временное изменение маршрутов пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях и 13 февраля. Речь идет о: №6414 Лимановка –Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая –Харьков-Пассажирский); №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная); №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).
Запорожская область
В регионе продолжается усиленный контроль ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки применяем либо пропуск поездов, либо автобусные трансферы. Просим пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.
