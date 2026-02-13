$42.990.04
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" России
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
Украинцев предупредили об изменениях в движении поездов в пяти областях

Киев • УНН

Укрзализныця сообщает о точечных изменениях в движении поездов на Сумщине и Черниговщине, автобусный объезд на Харьковщине. В Запорожье движение поездов зависит от ситуации с безопасностью, а на Днепропетровщине изменены маршруты пригородных поездов.

Украинцев предупредили об изменениях в движении поездов в пяти областях

Точечные изменения в движении поездов возможны сегодня в Сумской и Черниговской областях, в Харьковской области действует автобусный объезд, а в Запорожье поезда курсируют в зависимости от ситуации с безопасностью, в Днепропетровской области есть изменения в движении пригородных поездов, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Сумская и Черниговская области

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/из станции Кролевец. В Черниговской области временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.

Харьковская и Днепропетровская области

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и далее остается зоной повышенной опасности. Перевозки на этом направлении обеспечиваем автобусным объездом — стыковка организована.

Накануне вечером в УЗ сообщили, что меняют маршруты ряда пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях "в связи с повреждением инфраструктуры".

Как указано, действует временное изменение маршрутов пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях и 13 февраля. Речь идет о: №6414 Лимановка –Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая –Харьков-Пассажирский); №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная); №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).

Запорожская область

В регионе продолжается усиленный контроль ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки применяем либо пропуск поездов, либо автобусные трансферы. Просим пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру и железную дорогу – вице-премьер13.02.26, 10:05 • 1400 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Конотоп
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Бахмач
Черниговская область
Лозовая
Краматорск