Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець

$42.060.00
48.880.00
ukenru
09:13 • 10180 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15307 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32640 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51291 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37921 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33625 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27859 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54970 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49523 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4110 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12586 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6678 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7682 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10565 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54971 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49525 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37035 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61637 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16912 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54971 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21849 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38288 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33473 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

У Харківському районі російські військові атакували службовий автомобіль FPV-дроном, внаслідок чого загинув поліцейський. Окупанти також обстрілювали інші населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники.

Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець

У Харківському районі військові росії завдали удар FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Деталі

"На Харківщині поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів, скоєних військовими рф. Минулої доби ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Проти мирного населення окупанти застосовували керовані авіабомби та безпілотники. У Харківському районі військові росії завдали удар FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що окупанти вдарили КАБом по місту Лозова, внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі, приміщення підприємств, гаражні бокси, ветеринарну лабораторію.

Богодухівський район ворог обстрілював керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі

- додали в поліції.

Нагадаємо

На Херсонщині зранку 15 листопада російські обстріли знову забрали життя мирних жителів – за кілька годин загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Лозова
Херсонська область