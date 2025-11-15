Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець
Київ • УНН
У Харківському районі російські військові атакували службовий автомобіль FPV-дроном, внаслідок чого загинув поліцейський. Окупанти також обстрілювали інші населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники.
У Харківському районі військові росії завдали удар FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.
Деталі
"На Харківщині поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів, скоєних військовими рф. Минулої доби ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Проти мирного населення окупанти застосовували керовані авіабомби та безпілотники. У Харківському районі військові росії завдали удар FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що окупанти вдарили КАБом по місту Лозова, внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі, приміщення підприємств, гаражні бокси, ветеринарну лабораторію.
Богодухівський район ворог обстрілював керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі
Нагадаємо
На Херсонщині зранку 15 листопада російські обстріли знову забрали життя мирних жителів – за кілька годин загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення.